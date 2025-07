Desconoce la SSP en manos de quién está el sistema de espionaje Pegasus

El sistema israelí de espionaje “Pegasus”, que se adquirió durante el gobierno de Rafael Moreno Valle para intervenir teléfonos de políticos, periodistas y activistas opositores, no está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública y se desconoce su destino, confirmó su titular Francisco Sánchez González.

Durante la rueda de prensa que encabezó este martes, junto al gobernador Alejandro Armenta Mier, el alto mando negó que la dependencia estatal haga uso de este software conocido para espiar y combatir delitos en la entidad.

Esto a raíz de que se hiciera público que el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, habría recibido un soborno por la empresa que vendió de manera ilegal este sistema de espionaje a gobiernos estatales en el país, entre ellos Puebla, que pagó con recursos públicos 13.9 millones de pesos.

Sánchez González señaló que no tienen registro de este programa, dado que las labores de vigilancia se llevan a cabo con el equipo que cuentan.

Admitió que es un sistema básico para labores operativas en la entidad poblana, como el que tiene cualquier Secretaría del país, aunque se encuentra “rezagado” en cuanto a herramientas.

Ante lo expuesto, rechazó tajantemente que exista intervención de llamadas telefónicas o espionaje por parte del gobierno del estado a opositores, periodistas y activistas.

Este lunes, el gobernador Alejandro Armenta Mier pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue y no quede impune el actuar de funcionarios del morenovallismo que estuvieron involucrados en el espionaje y la adquisición del software Pegasus, que utilizaron como aparato represor de una lista de 300 presos, procesados y perseguidos políticos.

El mandatario estatal afirmó que su gobierno no persigue a nadie, tampoco es omiso en este tipo de delito.

“Lo de Pegasus y todas las cosas irregulares se tienen que investigar, se tienen aclarar y si hay sanciones se tienen que hacer; nuestro gobierno no persigue a nadie, pero tampoco es omisos, porque ser la omisión es complicidad y el día de mañana que ya no estemos los órganos de fiscalización van a cuestionar porque no se investigó al respecto”, afirmó.