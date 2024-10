Desconoce Acción Nacional a Genaro García Luna; Jorge Romero, aspirante a la dirigencia nacional, dice “que el exfuncionario nunca fue panista”

Jorge Romero Herrera, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, desconoció al secretario de Seguridad Pública durante el sexenio calderonista Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, al señalar que no es militante de este partido político.

De visita en la ciudad de Puebla como parte de su campaña para dirigir a Acción Nacional, Romero consideró que el tema de García Luna es utilizado por Morena para golpetear al partido albiazul, por lo que minimizó la sentencia en contra del exfuncionario.

Interrogado sobre el tema durante una conferencia de prensa que ofreció a medios poblanos, el panista indicó que el veredicto se emitió en un país distinto a México, por lo que era un tema ajeno al partido.

“Decidió otro país, otro país, una sentencia para un personaje que si bien fue un funcionario público, lo fue, nunca con una siquiera adherencia partidista, no a nuestro partido, somos respetuosos de lo que se haya decidido en otro país, respecto a la sentencia que se tomó, nosotros no tenemos una opinión; este gobierno va a querer usar el nombre de este personaje –Genaro García Luna– cada que les digamos cómo les está yendo a ellos, ese es su recurso”, expresó.

Romero también fue interrogado sobre las declaraciones realizadas este jueves por el actual dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en el sentido de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa debe pedir una disculpa a los mexicanos por el nombramiento de García Luna durante su sexenio, asimismo, debe dar una explicación, dijo.

Sobre ese punto, Romero indicó que su deber como aspirante no es avivar las diferencias entre integrantes del instituto político en mención sino apagarlas.

Diferencias por la elección en Puebla deben superarse

Jorge Romero señaló que no ve diferencias entre grupos internos del PAN en Puebla, no obstante, señaló que si estas existen, deben superarse, pues la función del partido no es demostrar que no existen desacuerdos sino que estos se pueden superar aún después de la elección de los próximos dirigentes estatal y nacional.

En ese sentido, dijo que en caso de que gane la contienda por la dirigencia nacional, renunciará al cargo si en un periodo de tres años si no logra resultados positivos para recuperar el posicionamiento electoral de PAN.

“Vamos a recuperar el papel histórico de Acción Nacional con paciencia y perseverancia en el escenario político de este país, lo decimos sin soberbia, lo decimos sin arrogancia, pero va a haber muchos factores a favor nuestro y este gobierno se va a seguir desgastando y nosotros –los panistas– tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para sacar adelante a nuestro partido y que vuelva a haber una esperanza

A la conferencia de prensa asistieron liderazgos del PAN como Eduardo Rivera Pérez, Mario Riestra Piña, Humberto Aguilar Coronado, Genoveva Huerta y Enrique Guevara Montiel, entre otros.

