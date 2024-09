Descarta sindicato de Audi cierre de la planta de Puebla, tal como podría ocurrir en Bruselas

Hasta ahora no existe ninguna posibilidad de que la planta de Audi México cierre su planta en San José Chiapa, sostuvo el dirigente sindical César Orta Briones.

Sus declaraciones se enmarcan en el contexto de un posible fin de las operaciones de la fábrica de los cuatro aros en Bruselas, donde hace dos semanas los trabajadores tomaron 200 llaves de los vehículos ahí ensamblados para exigir una explicación.

Comentó que en Puebla no están esperando que cierre la armadora en otro país para atraer más proyectos, sino que se solidarizan con los obreros de Europa para que conserven su fuente de trabajo.

“En Audi México, no. Por el momento no hay ese riesgo y es por lo que hemos venido correspondiendo, al menos a lo que a mí me ha correspondido en cuatro años de gestión que llevamos de gestión, es empujar en Alemania, precisamente para que haya más materia de trabajo”.