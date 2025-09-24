Descarta MC alianza con el PAN en 2027, con el PRI ni a la esquina, sentencia Suriano

La dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, sostuvo que el partido naranja descartó una alianza electoral con el Partido Acción Nacional en 2027 y enfatizó que “con el PRI ni a la esquina”. Suriano, también diputada local, aseguró que la fuerza política se prepara para contender en solitario en las próximas elecciones, bajo el argumento de que la mejor coalición es con la ciudadanía.

Para la dirigente, sumar al Partido Revolucionario Institucional representaría un costo político mayor al beneficio: “los negativos del PRI hacen inviable una alianza”, señaló Suriano. Criticó la justificación del tricolor, que acusa a MC de atraer a sus militantes, y atribuyó el éxodo a la falta de congruencia y seriedad en el PRI, así como al deterioro de su credibilidad.

Recientemente el Partido Verde Ecologista de México cambió de postura y ha decidido no disputar la elección de 2027 en solitario. Jaime Natale Uranga, su dirigente estatal, confirmó que la coalición con el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo se mantendrá hacia esos comicios.

La declaración ocurrió tras el señalamiento del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien reconoció que sostener la alianza será un reto en los años previos a la elección.