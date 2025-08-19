Martes, agosto 19, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Descarta gobierno complicaciones viales por nuevo edificio de la Secretaría de Finanzas

El inmueble, ubicado en Cúmulo de Virgo, albergará a mil 300 personas diariamente

Gobierno de Puebla asegura que la nueva sede de Finanzas no afectará vialidad; contará con estacionamiento, accesos universales y tecnología de punta
Martín Hernández Alcántara

El gobierno del estado de Puebla descartó complicaciones viales en Cúmulo de Virgo con motivo de la apertura del nuevo edificio de la Secretaría de Finanzas, actualmente en construcción. La obra, que presenta un avance superior a 80 por ciento, se entregará a finales del mes entrante y está diseñada para recibir diariamente a más de mil 300 personas entre personal administrativo y contribuyentes.

De acuerdo con el ingeniero Miguel Ángel Sánchez Balderas, residente de obra de la Secretaría de Infraestructura, el inmueble contará con tres sótanos destinados a estacionamiento con capacidad para 400 cajones, incluidos espacios reservados para personas con discapacidad. “Estos lugares están diseñados para cubrir las necesidades de trabajadores, visitantes y contribuyentes, de modo que no se generen aglomeraciones en la vialidad”, explicó en entrevista.

Sánchez Balderas descartó que la movilidad en la zona se vea afectada de manera permanente, al señalar que el actual congestionamiento se debe a las labores de edificación. “Una vez concluidos los trabajos, el flujo vehicular volverá a la normalidad”, afirmó. Añadió que se considera la rehabilitación de la carpeta asfáltica frente al edificio para mejorar el tránsito.

El inmueble, de 10 niveles y equipado con helipuerto certificado, contará con accesos universales, rampas y elevadores adaptados para personas con discapacidad, así como servicios complementarios como comedor, lactario, escaleras de emergencia y medidas antisísmicas. Además, tendrá infraestructura tecnológica de última generación para voz, datos y redes.

En cuanto a la circulación del transporte público, la Secretaría de Movilidad y Transporte informó a La Jornada de Oriente que se lleva a cabo un estudio integral de movilidad urbana que concluirá en noviembre. Dicho análisis incluye las vialidades Atlixcáyotl y Cúmulo de Virgo, y permitirá determinar si es necesario modificar el paso de las 15 rutas de transporte público que actualmente circulan en el área.

“Antes de que el edificio entre en operación se conocerán las medidas a implementar respecto al transporte colectivo”, señaló la dependencia.

El nuevo edificio de Finanzas sustituirá a las actuales instalaciones en la colonia Azcárate y será la sede de operaciones de la dependencia. El traslado de personal e información se prevé para los primeros meses de 2025, una vez concluidos los procesos de equipamiento tecnológico y pruebas de seguridad.

Puedes leer: Nueva sede de la Secretaría de Finanzas operará hasta la gestión de Armenta: Infraestructura

