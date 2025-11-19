Descarta Chedraui invertir en la reparación de paraderos; lo hará la concesionaria, afirma

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, descartó que su administración vaya a destinar recursos para reparar los paraderos del transporte público pues esto está contemplado en la concesión de dichos espacios que se planea entregar a una empresa privada.

El presidente municipal subrayó que una de las cláusulas del convenio es que la empresa beneficiada entregue en “perfectas condiciones” los paraderos.

Chedraui confió en que en los próximos días, el Congreso local apruebe la concesión que su gobierno plantea por un periodo de 10 años.

En entrevista, recordó que el contrato contempla la reparación de los paraderos, los cuales se estima ascienden a 479, así como que estos cuenten con iluminación, Internet y cámaras de seguridad que estén conectadas con la Policía Municipal.

En ese sentido, descartó que su gobierno vaya a destinar recursos para la reparación de las estaciones.

“La concesión es para reparar, en el cobro se va a meter iluminación, vigilancia, Internet, ellos -la empresa concesionaria- tienen que dejar los paraderos en perfectas condiciones”, comentó.

Previamente, el munícipe dio a conocer que la Comuna recibirá una contraprestación por 43 millones de pesos si la concesión se concreta.

Inicialmente, la firma beneficiada, cuyo nombre no se ha hecho público, entregaría a la Comuna 15 millones de pesos de manera inicial y efectuar pagos anuales por 2.8 millones durante la década en la que el convenio tendría vigencia.