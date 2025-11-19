Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Descarta Chedraui invertir en la reparación de paraderos; lo hará la concesionaria, afirma

Dijo que la empresa estaría obligada a dejar los espacios en “perfectas condiciones”.

Descarta Chedraui invertir en la reparación de paraderos; lo hará la concesionaria, afirma
Patricia Méndez

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, descartó que su administración vaya a destinar recursos para reparar los paraderos del transporte público pues esto está contemplado en la concesión de dichos espacios que se planea entregar a una empresa privada.

El presidente municipal subrayó que una de las cláusulas del convenio es que la empresa beneficiada entregue en “perfectas condiciones” los paraderos.

Te puede interesar: Recursos por 43 mdp recibiría el ayuntamiento de Puebla por la concesión de los paraderos del transporte público: Chedraui

Chedraui confió en que en los próximos días, el Congreso local apruebe la concesión que su gobierno plantea por un periodo de 10 años.

En entrevista, recordó que el contrato contempla la reparación de los paraderos, los cuales se estima ascienden a 479, así como que estos cuenten con iluminación, Internet y cámaras de seguridad que estén conectadas con la Policía Municipal.

En ese sentido, descartó que su gobierno vaya a destinar recursos para la reparación de las estaciones.

“La concesión es para reparar, en el cobro se va a meter iluminación, vigilancia, Internet, ellos -la empresa concesionaria- tienen que dejar los paraderos en perfectas condiciones”, comentó.

Previamente, el munícipe dio a conocer que la Comuna recibirá una contraprestación por 43 millones de pesos si la concesión se concreta.

También puedes leer: Concesionarán 400 paraderos del transporte público en Puebla

Inicialmente, la firma beneficiada, cuyo nombre no se ha hecho público, entregaría a la Comuna 15 millones de pesos de manera inicial y efectuar pagos anuales por 2.8 millones durante la década en la que el convenio tendría vigencia.

Temas

Más noticias

Nacional

“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada -
Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados...
Internacional

Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena

La Jornada -
Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:36

Es mentira que regrese la tenencia en Puebla; el gravamen ya existía desde gobiernos del PRI y PAN: Vargas

Efraín Núñez -
La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Puebla, Guadalupe Vargas Vargas, negó que se busque regresar el impuesto de la tenencia...

“Veo muy complicado” que Eduardo Rivera solvente las observaciones de su administración, sentencia José Chedraui

Patricia Méndez -
El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, sentenció que ve “muy complicado” que su antecesor, el panista Eduardo Rivera Pérez, subsane las observaciones...

Sor Juana inspira la ópera internacional que se estrenará gratis en el zócalo de Puebla

Patricia Méndez -
El zócalo de la capital poblana recibirá por primera vez la ópera procesional “Primero Sueño”, adaptación músico-escénica de Magos Herrera y Paola Prestini, inspirada...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025