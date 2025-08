Descargan 3 mil 600 litros de aguas negras por segundo al Atoyac, denuncia colectiva

La descarga sostenida de 3 mil 600 litros por segundo de aguas negras con amoniaco y metales pesados en el río Atoyac agrava la crisis ambiental y de salud pública en Puebla, según alertó la Colectiva por el Bienestar Social. En un video difundido, la organización impulsora de la demanda colectiva contra la empresa Concesiones Integrales por incumplir el saneamiento, detalló que los vertimientos ilegales contienen además coliformes fecales, cianuros y una demanda bioquímica de oxígeno que supera diez veces el límite permitido.

La colectiva advierte que la privatización del agua en Puebla, vigente desde hace doce años, ha intensificado la contaminación en los ríos Atoyac, Alseseca y San Francisco. Estudios científicos citados por la organización indican que el agua residual contiene 24 mil unidades de contaminantes fecales por cada 100 mililitros, junto a concentraciones peligrosas de plomo, arsénico y mercurio. La falta de tratamiento adecuado y la omisión de las autoridades han permitido que los efluentes de fábricas textiles, plantas químicas y automotrices lleguen a los cauces sin control.

Como consecuencia, tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica casi cinco veces superior al promedio nacional. Infancias y jóvenes presentan casos de cáncer, daño renal subclínico, deficiencias cognitivas y niveles elevados de arsénico en sangre. Además, se reportan lesiones cutáneas entre campesinos expuestos al agua contaminada.

La Colectiva por el Bienestar Social responsabiliza de manera directa “la negligencia, la impunidad y la corrupción” que acompañan a la privatización del servicio, subrayando que “no es que la gente se enferme sin causa; la están enfermando”. La organización interpela a las autoridades y a la sociedad civil sobre hasta cuándo se permitirá que continúe el envenenamiento sistemático de la población por falta de acciones contundentes y vigilancia efectiva de las plantas tratadoras, hoy inactivas o ineficientes pese a la normativa vigente.

La Jornada de Oriente publicó el pasado 12 de julio que en los más de 10 años que tiene de operar en Puebla, la empresa Concesiones Integrales ha desatendido el desazolve de las líneas de drenaje, lo que provocó una crisis en esta red que ha derivado en severas inundaciones durante la presente temporada de lluvias, la cual afecta en mayor medida a 45 puntos que son más susceptibles.

En opinión del ambientalista Francisco Castillo Montemayor, hay dos razones por las que la firma, comúnmente conocida como Agua de Puebla, ha hecho caso omiso a la limpieza de los drenajes: no querer invertir recursos para estas acciones y tiene desinterés en el tema.

“Aunque la empresa diga que no es su responsabilidad sí es de ella. Tenemos un drenaje mixto que conduce agua de lluvia y residual. Ellos no pueden decir a mí me toca el drenaje residual y a ti el pluvial porque es el mismo. Agua de Puebla no controla nada. No controla el agua que saca, el agua que conduce en las redes, las aguas pluviales y residuales es una anarquía total”, subrayó, en entrevista vía telefónica.