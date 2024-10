Descalifica Sheinbaum propuesta de ministro Alcántara sobre reforma al PJ

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara y Carranca que reduce la renovación del Poder Judicial a la elección de ministros, cancelando la votación para magistrados y jueces. Consideró que en los hechos están haciendo una nueva reforma al Poder Judicial, cuando ellos no tienen facultades de modificar la Constitución.

Por otro lado, consideró que debe ser el Senado el que determine si aceptan las renuncias de los ministros, en el contexto en el que se está dando el debate actualmente.

“La corte puede decir que se hicieron mal algunos procedimientos, pero eso no dice la propuesta del Ministro Alcántara, Lo que hace es una nueva propuesta de Constitución, de reforma al Poder Judicial. ¿Quiénes son los autoritarios?. Ocho personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el Constituyente ¿Sí se dan cuenta de la magnitud?. Vamos a esperar a ver como votan sobre eso ya platicaremos la próxima semana”.

Cuestionó también que este proyecto de resolución surja de un recurso promovido por el PAN y el PRI de manera ilegal porque ellos no tienen personalidad jurídica para promover recursos en contra de modificaciones constitucionales. Además su actividad se rige por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y no por la Corte.

Sheinbaum se cuestionó: “¿Cuál es la propuesta de este ministro: dice la reforma al poder judicial que ya fue aprobada, no reconoce que haya problemas en el procedimiento de aprobación. Dice que estuvo bien el procedimiento y le sugerimos lo siguiente: Se elija por voto popular a los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Sobre eso ponemos la renuncia de los 8 ministros”. Eso no dice la reforma constitucional que establece la elección de jueces, magistrados y ministros .

Subrayó que la propuesta de elegir a todo el Poder Judicial no es una decisión de la Presidenta sino que es una determinación del pueblo de México, del Congreso mediante un procedimiento conforme a la propia Constitución lo establece . Insistió en que en ningún país del mundo el Poder Judicial puede realizar reformas legislativas, porque eso corresponde al Congreso.

