Descalifica Barbosa apoyo de Calderón a Eduardo Rivera; es como traer a Roberto Madrazo, dice

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, descalificó las declaraciones que hizo la víspera el ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, asegurando que carecen de sustento y equiparó su visita para apoyar al candidato del PRI, PAN y PRD a la alcaldía de la capital, Eduardo Rivera Pérez, con las que hizo a Puebla, el ex candidato presidencial del tricolor, Roberto Madrazo Pintado.

“Vienen a hacer campaña, repito, y vienen a armar frases grandilocuentes: que en Puebla se decide entre dictadura y democracia, ¡por favor!, ese es un asunto verdaderamente grandilocuente que no tiene sustento”, expresó esta mañana el mandatario estatal sobre las palabras que expresó la víspera Calderón Hinojosa.

Barbosa Huerta aludió entonces a las acusaciones de fraude electoral que pesan sobre Calderón por los comicios de 2006 y las formas en que el morenovallismo pervertía los procesos:

“En Puebla se va a aplicar la ley y, por primera vez, los resultados de este proceso electoral serán resultados legales, porque no hay manipulación de los órganos electorales como lo ha habido en el pasado, porque no hay manejo de recursos públicos desde el gobierno del estado, no los hay”.

“Entonces, viene a hacer campaña el licenciado Calderón comparte la estrategia de los candidatos del Partido Acción Nacional y yo veo que es lo mismo que hizo el PRI trayendo Roberto Madrazo, el PRI trajo a Roberto Madrazo y el PAN trajo a Felipe Calderón”, remató Luis Miguel Barbosa.