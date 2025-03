Descalabro en mercados por la guerra arancelaria de Trump

La guerra arancelaria mundial que ha emprendido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó descalabros al cierre de la semana en la gran mayoría de los mercados financieros mundiales. Las principales bolsas como Wall Street, el índice paneuropeo STOXX 600 y la Bolsa Mexicana de Valores sufrieron fuertes retrocesos, lo que golpeó al tipo de cambio e impulsó el valor del oro como activo seguro ante un escenario económico incierto y un marcado riesgo de estanflación de las finanzas estadunidenses.

Al cierre de la jornada cambiaria de este viernes, la última de la semana, el tipo de cambio interbancario reportado por el Banco de México (BdeM) se situó en 20.41 unidades por billete verde, lo que representó una depreciación de 0.5 por ciento o una pérdida de 11 centavos respecto al cierre de ayer. Durante la última sesión de esta semana, el tipo de cambio tocó un máximo de 20.46 pesos por dólar y un mínimo de 20.33 unidades por billete verde.

El lunes, el tipo de cambio interbancario reportado por el banco central cotizó en 20.05 pesos por dólar, con lo que al cierre de la semana, la divisa nacional perdió 1.7 por ciento o el equivalente a 36 centavos.

A mitad de semana, el presidente Trump dio a conocer que aplicará aranceles a los autos que no son fabricados en Estados Unidos y algunas autopartes, todo ello bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, con motivo de seguridad nacional. Dichas medidas, de las cuales todavía se desconoce si México será incluido o no, entrarán a partir del 3 de abril para los autos y para autopartes en una fecha no posterior al 3 de mayo del presente año.

Mientras tanto, las acciones de Wall Street cayeron el viernes debido a que las señales de tensión entre los consumidores estadounidenses se sumaron a los temores de que Estados Unidos se encamine hacia un episodio de estanflación (inflación elevada, estancamiento del crecimiento económico y un elevado desempleo), reportó el medio inglés especializado Financial Times. Un informe del Departamento de Comercio mostró que el índice de gastos de consumo personal (PCE) subió en febrero en línea con lo que esperaban los economistas encuestados por Reuters. No obstante, excluyendo partidas volátiles como los alimentos y la energía, creció más de lo esperado, mientras el gasto de los consumidores repuntó tras caer en enero.

La inflación y las preocupaciones por los aranceles hicieron caer con fuerza las acciones de las empresas más valiosas del NYSE, con Apple, Microsoft y Amazon perdiendo terreno, mientras en la semana, el S&P 500 acumuló una baja del 1.53 por ciento, el Nasdaq descendió 2.59 por ciento y el Dow Jones retrocedió un 0.96 por ciento.

Del mismo modo, las bolsas asiáticas y europeas ampliaban sus pérdidas el viernes, mientras un activo seguro como el oro marcaba otro máximo histórico, ya que la última salva arancelaria del presidente estadunidense Donald Trump avivó los temores de una guerra comercial total.

El índice japonés Nikkei cayó casi 2 por ciento, liderado por el fuerte declive de los gigantes automovilísticos Toyota y Honda, mientras el Kopsi surcoreano, que incluye a Hyundai y Kia, restó 2 por ciento. El paneuropeo STOXX 600 también bajó, con el sector automotor y las autopartes empujando un declive semanal de 2 por ciento y la sexta negativa.

El índice de referencia europeo retrocedió a mínimos de dos semanas el jueves, después de que los aranceles de 25 por ciento a las importaciones de autos en Estados Unidos provocaran nerviosismo antes de la fecha límite del 2 de abril para imponer aranceles recíprocos a los socios comerciales de Washington.

