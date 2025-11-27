Desbordamiento del río Necaxa incomunica a Chicontla y deja 10 viviendas dañadas

La comunidad indígena de Chicontla, en el municipio de Jopala, registró la noche del miércoles un desbordamiento de un cauce fluvial –identificado por habitantes como el río Chicontla o un afluente del río Necaxa– derivado de las lluvias intensas provocadas por el Frente Frío número 16, lo que dejó viviendas inundadas y la zona temporalmente incomunicada.

El incremento repentino del nivel del agua, ocurrido alrededor de las 22 horas del 26 de noviembre, cubrió vialidades e ingresó a por lo menos 10 viviendas, de acuerdo con reportes del ayuntamiento. Pese a los daños materiales, no se registraron personas lesionadas ni riesgo inminente para la población.

Pobladores difundieron videos en redes sociales donde se observa el agua recorriendo calles y entrando a domicilios, mientras alertaban sobre la falta de luz y la caída total de la señal telefónica.

Entre las afectaciones reportadas se encuentran la interrupción del suministro eléctrico, pérdida temporal de comunicaciones, debido a la falta de señal móvil, vialidades cubiertas por corrientes de agua que impidieron el tránsito vehicular, además de daños a decenas de hogares, principalmente por ingreso de agua y lodo.

Las lluvias acumuladas habrían alcanzado niveles extraordinarios, con estimaciones locales de hasta 500 milímetros en 24 horas, lo que provocó que el cauce rebasara su capacidad y desbordara hacia el área habitada.

Durante la noche del miércoles, el gobernador Alejandro Armenta anunció mediante un mensaje en video que se trasladaría a la zona afectada para supervisar la situación junto con autoridades municipales.

“Vamos a Jopala; hubo una afectación a un arroyo y se introdujo el agua en 10 casas, así me informa el presidente municipal… atendemos las contingencias que hay en nuestro estado”, señaló el mandatario.

El gobierno estatal indicó que personal de Protección Civil estatal y municipal atiende la contingencia, priorizando la evaluación de daños y el restablecimiento de servicios básicos.

El ayuntamiento de Jopala confirmó que, aunque la comunidad quedó incomunicada por varias horas, no existe riesgo para la vida de las familias.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían persistir durante la madrugada y mañana del 27 de noviembre, con posibilidad de nuevos incrementos en los niveles de agua.

Las autoridades recomendaron a las familias ribereñas mantenerse atentas a información oficial y considerar evacuaciones preventivas si el nivel del agua vuelve a elevarse.

