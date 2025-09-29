Lunes, septiembre 29, 2025
Desbordamiento del río Atoyac afecta a ocho familias en San Andrés Cholula

La lluvia de este domingo dejó daños materiales

Ocho familias de Concepción Guadalupe, en San Andrés Cholula, sufrieron daños materiales por el desbordamiento del río Atoyac
Patricia Méndez

Por lo menos ocho familias de la colonia Concepción Guadalupe de San Andrés Cholula, tuvieron afectaciones materiales por el desbordamiento del río Atoyac, la noche de este domingo.

El agua de la lluvia anegó cinco viviendas en dónde alcanzó hasta los 25 centímetros de altura, lo que afectó muebles, pisos y paredes.

De acuerdo con el gobierno sanandreseño, los daños fueron menores y únicamente materiales, por lo que descartó que las familias afectadas necesiten trasladarse a un albergue.

Personal de Bomberos llevan a cabo, hasta este lunes, labores de limpieza, bombeo y desazolve de alcantarillas.

De acuerdo con las autoridades, se pronostican lluvias de moderadas a fuertes en el transcurso de este inicio de semana, por lo que pidieron a la población tomar sus precauciones.

