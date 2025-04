Desbloqueo de 23 mil 575 mdp de cuentas congeladas, corrupción del Judicial: UIF

Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sostuvo que derivado de juicios emprendidos por casos de corrupción o de lavado de dinero, desde el primero de diciembre de 2018 a la fecha, se ha decretado el congelamiento de cuentas con un monto global de 32 mil 531 millones de pesos que fueron bloqueados pero por resoluciones del Poder Judicial mediante juicios de amparo de los presuntos responsables se han desbloqueado 23 mil 575 millones.

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que este tipo de resoluciones del Poder Judicial no es otra cosa que casos de corrupción porque al decretar el bloqueo de cuentas por parte de la UIF es porque se tienen identificados malos manejos en usos de recursos derivados de delitos de cuello blanco, o por delincuencia organizada.

Pero este comportamiento del Poder Judicial, “esta corrupción de los jueces y muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es otra razón más para lo que va a suceder el primero de junio -no voy a decir más porque me sanciona el Instituto Nacional Electoral -. Cuando se muestra corrupción por delitos de cuello banco o por delincuencia organizada y se liberan cuentas no tiene otro nombre, corrupción”.

Gómez informó que desde diciembre de 2018 la UIF incluyó en la lista de personas con cuentas bloqueadas se incluyeron a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 empresas, en total, 7 mil 815 sujetos. Se han desincorporado de la lista 910 personas físicas y 360 empresas.

Condenó que los jueces ordenaran el descongelamiento de las cuentas de personas que enfrentan juicios tan solo con el juicio de amparo, con la suspensión provisional, ni siquiera se ha iniciado el juicio. Todo esto es “para beneficiar a toda clase de personas que lavan dinero. No puede ser producto más que de estructuras de corrupción, nada de esto es gratuito. Una cosa es el error judicial y otra que todos los jueces caminen por el mismo sendero”.

También puedes leer: Pasados oscuros de algunos candidatos al Poder Judicial

En este sentido, Sheinbaum anunció que enviarán nuevas iniciativas al Congreso para tener mayor control sobre el manejo ilícito de recursos financieros. Al respecto, Gómez dijo que México tiene frontera con Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, lo que incrementa el riesgo de lavado de dinero en México, de ahí que se requiera sistema de control financiero más eficaz con recursos de procedencia ilícita.

“México tiene un inmenso comercio con Estados Unidos y una gran concurrencia internacional y problemas con narcotráfico y crimen organizado. México está luchando en contra de la corrupción y en todas estas cosas el instrumento que se usa es el lavado de dinero. Tenemos que ser un país que tenga un alto nivel en lavado dinero de alta calidad. El Poder Judicial es el elemento más militante contrario a estos esfuerzos .

Gómez presentó este informe en relación con la polémica de cuentas de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Victor Manuel Álvarez acusados de una serie de fraudes en el sistema de prisiones. Se cometieron falsas obras, ganaron mucho dinero de tal manera que la justicia los empezó a perseguir cuando las cosas cambiaron.

“Se fueron a vivir en Estados Unidos por lo que han podido eludir la justicia pero esperamos que las cosas cambien sean extraditados y enfrente responsabilidad ante tribunales mexicano”, dijo,

Destacó que se les liberaron las cuentas sin juicio de fondo en realidad. “Han sido incorporados, pueden hacer operaciones libremente, así como ellos hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas, semejantes y son liberados por los jueces”.

También puedes leer: Solo el pueblo salvará al Poder Judicial, reitera Sheinbaum