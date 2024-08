Desbarajuste

El futbol mexicano “profesional” es tan peculiar que el torneo Apertura 2024 está siendo reanudado a cuentagotas porque la dichosa Leagues Cup aún no terminaba, aunque a estas horas ya no queda con vida un solo equipo mexicano en tan desabrido certamen. ¿Qué fue entonces lo que motivó que para el fin de semana ido se anunciaran, sin más ni más, tres partidos que no estaban en el programa “oficial” de la liguita nuestra?

Pues que ciertos equipos, tras su rápida eliminación en territorio apache, solicitaron adelantar algunos de sus juegos a fin de no permanecer ociosos a la espera de que la vacilada ésa urdida de consuno entre la Femexfut y la MLS llegara a su fin. De modo que casi sin público en las tribunas se celebró el viernes un Monterrey-Puebla inicialmente previsto para la fecha 16, y a partir de la misma ocurrencia ayer se jugaron el Xolos-Santos de la jornada 8 y el San Luis-Querétaro anunciado para la número 13.

Así se las gastan los señores de pantalón largo (y mente corta) que hacen y deshacen en el futbol mexicano, hasta convertirlo en el guiñapo que tenemos a la vista.

El Puebla reaparece sin fortuna. Unos cuantos valientes se acercaron a las taquillas del Cuauhtémoc para poder presenciar una nueva derrota del Puebla, esta vez por cuenta del Monterrey, que no estuvo a la altura de su poderosa nómina pero encontró en el hispano Sergio Canales –ya era hora– a su hombre decisivo, no sólo como director de orquesta sino, sobre todo, como autor del par de zurdazos desde fuera del área con que les resolvieron el partido a los Rayados. El primero, directo al larguero, lo contrarremató sin problemas Berterame en la boca de gol (35´); y el segundo fur un fogonazo al ángulo salido de la zurda del exBetis que venció inapelablemente a Jiménez, de buen desempeño en el arco poblano (59´). Golazo. El descuento se originó en un centro con comba hacia atrás de Luis García, por derecha, que el Fideo Álvarez cabeceó, Andrada desvió hacia el horizontal y Ormeño cazó cuando la pelota caía (80´). Lo malo es que ese tanto espabiló más a la visita que al local, y el Puebla ya no se acercó más a la meta regia y mucho menos a un empate que acaso haya merecido, pues el encuentro fue bastante equilibrado. Pero, claro, la Pandilla tuvo a un Canales en estado de gracia y el Puebla sólo un encomiable pero estéril espíritu de lucha.

Con este resultado, el Monterrey se adueñó provisionalmente del liderato del deshilachado minitorneo en curso, ya que suma 12 puntos por solamente 10 de Cruz Azul, Pumas y Tigres, aunque ha jugado cinco partidos y sus perseguidores solamente cuatro.

De mal en peor. Si en la League Cup anterior el último sobreviviente mexicano –el Monterrey– fue eliminado en semifinales, esta vez los dos últimos equipos aztecas cayeron sin gloria en cuartos de final, confirmando que los desempates desde los once pasos no son lo nuestro. Por esa vía, el Mazatlán de Vucetich entregó la cuchara en favor del Philadelphia Union (1-1 terminó el choque y 4-3 el desempate), mientras el orgulloso América, luego de igualar sin goles al cabo de los 90´, caía en la muerte súbita por 9-8 ante Colorado Rapids.

Con esto, el futbol mexicano completó un ridículo más en la no menos ridícula serie de encuentros, todos en estadios de la Unión Americana, contra equipos locales que, uno por uno y sin miramientos, barrieron con la Primera División azteca al tiempo que agotaban la paciencia de sus seguidores, chicaniza incluida, a juzgar por las paupérrimas entradas registradas en sus propios estadios, contradici9endo lo que el optimismo de los organizadores suponía iba a ser una apasionante serie entre escuadras representativas de los dos “gigantes” de la Concacaf.

Sería cosa de preguntarse si vale la pena sostener contra viento y marea un proyecto que nació muerto y cada vez despierta más censuras entre los jugadores de los clubes nacionales. Pero ya se sabe que tales reflexiones no tienen cabida en las altas esferas del balompié mexicano, cuyos directivos, acostumbrados a no tomar para nada en cuenta ni a los profesionales del balón ni a la sufrida afición, seguramente se montarán en su macho y seguirán dándole cuerda a un torneo que lejos de aportar beneficios –incluso económicos–solamente ha servido para interrumpir y retacear el curso de la liga local. Y, de paso, para poner en evidencia la creciente debilidad de nuestra cada día más maltrecha Primera División.

Mbappé se estrena. El miércoles, en Varsovia, el encuentro por la Supercopa entre el Real Madrid –ganador de la ChL– y el Atalanta –campeón de la Liga de la UEFA– quedó marcado a fuego por el debut de Kylian Mbappé con la camiseta merengue y el gol con el que el francés cerró un marcador (68´) previamente abierto por Federico Valverde (59´). El once italiano, que había hecho un buen primer tiempo obligando a Courtois a prodigarse más de una vez, se desfondó en el complementario y casi pierde por goleada.

Como se sabe, estos principios de temporada sirven, primordialmente, para que las diversas orquestas vayan afinando poco a poco sus instrumentos, de suerte que no cabe esperar excelsitudes de equipos a la vuelta de las vacaciones. Por lo tanto, tiene mérito y es de agradecer a ambos contendientes su disposición de pelear por la victoria, sin usar la dichosa posesión como pretexto para no jugar ni dejar jugar. Al final se impuso la lógica y ganó el cuadro mejor dotado, no en balde la nómina del Madrid alcanzaría para cubrir la de varios Atalantas.