Puebla ocupa el lugar 13 en desapariciones; no se escatiman recursos en la búsqueda: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que su administración trabaja “todos los días” en los casos de personas desaparecidas que se reportan, y si bien dijo que respeta a la autoridad federal que lleva los datos sobre este tema, afirmó que no siempre tienen la información correcta.

“Hay quienes solo se encargan de recopilar información de registros, yo respeto todo lo que diga la autoridad federal, pero luego de verdad que no tienen razón en los datos, llámense como se llame el informante”, aseveró.

Esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer que Puebla y otros seis estados concentran el 62 por ciento de las desapariciones en niñas, adolescentes y mujeres en el país.

Al respecto, el mandatario poblano manifestó que, si bien la desaparición de personas es una problemática que se tiene no solo en la entidad, sino a nivel nacional, el gobierno a su cargo no se reserva ninguna estrategia para combatir este delito y encontrar a las personas no localizadas.

Agregó que la entidad se ubica en el lugar número 13 del país en cuanto al número de personas desaparecidas, pero que se mantienen funcionando las instituciones creadas para dar con su paradero ya que en la entidad “no hay impunidad”.

Aunque no precisó una cifra, manifestó que la mayoría de personas no localizadas se han encontrado y cuando se tiene la presunción de que hay alguien involucrado o tiene responsabilidad en la desaparición de un individuo se procede contra él.