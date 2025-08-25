Si José María Sosa, agresor de Paulina Camargo, permanece en prisión es por nuestra lucha en busca de justicia: familiares

A diez años de la desaparición de Paulina Camargo Limón, sus familiares se manifestaron en Ciudad Judicial, donde señalaron que la detención y permanencia en prisión de José María Sosa, señalado como presunto responsable, es resultado de una década de lucha ininterrumpida por la justicia.

Durante el acto, recordaron que la carpeta de investigación inicial, integrada por la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), presentó numerosas inconsistencias y “barbaridades”, lo que los obligó a organizarse, protestar y adentrarse en el aprendizaje de procesos legales para evitar que el caso quedara en la impunidad.

“Se hicieron muchas barbaridades en su carpeta inicial. Hemos luchado como hemos podido. No sabíamos de leyes, yo me dedicaba a mi hogar, pero en este camino aprendí. Les puedo decir que Paulina tiene 10 años de justicia porque su agresor continúa en la cárcel, y está ahí gracias al trabajo que hemos hecho al manifestarnos y empujar”, declaró Rocío Limón, madre de la joven, ante medios de comunicación.

En este contexto, Rocío Limón exigió que jueces, magistrados y la propia Fiscalía atiendan los casos de violencia contra mujeres, niñas y niños con perspectiva de género. Aseguró que, aunque la violencia de género siempre ha existido, en coordinación con otros colectivos han constatado que esta problemática no solo persiste, sino que continúa en aumento.

La madre de Paulina también subrayó que estos diez años han sido un camino de dolor e incertidumbre por desconocer el paradero de su hija. Enfatizó que la exigencia de respuestas sigue vigente, pues Paulina, embarazada de cuatro meses y medio al momento de su desaparición, aún no ha sido localizada.

“Somos una familia unida por la desgracia. Una familia que, como muchas en México, ha sido alcanzada por la violencia. Desgraciadamente esa violencia nos arrebató lo más preciado: a nuestra hija, su hermana, su sobrina, su nieta”, expresó.

Rocío Limón reconoció que esta década también ha estado marcada por el desgaste físico y emocional que la incertidumbre ha dejado en la familia, provocando enfermedades que han mermado su salud.

Por otra parte, la FGE informó este lunes que el juicio contra José María Sosa tendrá nuevas fechas de audiencia, en cuanto se resuelva un recurso de amparo promovido por la defensa del acusado. La dependencia aseguró que el caso se trabaja en conjunto con instancias de otras entidades federativas con el objetivo de localizar a la joven.

Cabe recordar que en abril de 2024 un juez federal absolvió a José María Sosa del delito de homicidio en agravio de su expareja sentimental, debido a que hasta la fecha la Fiscalía no ha logrado localizar el cuerpo de Paulina. No obstante, la institución sostiene que cuenta con pruebas suficientes para continuar el proceso en su contra.

Paulina Camargo fue vista por última vez el 25 de agosto de 2015, cuando presuntamente salió en compañía de Sosa y abordó un taxi rumbo al Hospital de La Margarita, donde tendría una valoración médica relacionada con su embarazo.