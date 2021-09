A cinco años de su desaparición fue hallada sin vida Olivia Cristina Camarillo Viveros

Tehuacán. – n “Que me la entreguen como me la quieran entregar, porque ya no aguanto este dolor” dijo hace un año Oralia Viveros, madre de Olivia Cristina Camarillo Viveros, tras cuatro años de dolorosa búsqueda de su hija desaparecida el 16 de agosto del 2016. Finalmente, ese duro peregrinar terminó para la angustiada madre y toda su familia.

Una fotografía de Olivia Cristina se publicó en las redes sociales del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, la imagen lleva sobrepuesta la leyenda “localizada sin vida”, la organización la acompaña con un texto donde agradece a la sociedad el apoyo en la búsqueda y hace patente sus condolencias a su familia; un lado de la fotografía de la víctima se agregó un moño negro.

Al otro lado del teléfono doña Oralia confirma abrumada que efectivamente su hija fue localizada sin vida “sí así es”. Ella se sumó al colectivo luego de que no encontró en la Fiscalía General del Estado (FGE) disponibilidad para la búsqueda de su hija, eso fue algo que denunció en repetidas ocasiones ante los medios de comunicación.

En su momento dio a conocer que fue la propia familia la que buscó las imágenes de cámaras de video vigilancia para que el juez del caso las tuviera, un esfuerzo que el juzgador nunca remitió a las autoridades correspondientes, declaró llena de enojo cuando habló del tema hace un año, al considerar que para los encargados de la justicia “los desaparecidos no son prioridad”.

Esas mismas autoridades tampoco quisieron obligar a la empresa de telefonía celular a proporcionar las sábanas de llamadas del número de Olivia, cuando se trataba de una información determinante para localizarla, por ello la información demoró dos años en llegar.

Olivia salió de su domicilio, en la junta auxiliar San Nicolás Tetitzintla, tras recibir una llamada telefónica de un supuesto cliente de la financiera donde ella laboraba, se fue explicando que solo haría el cobro y regresaría a su hogar donde desde entonces le esperaban sus dos hijas y su madre.

La espera se prolongó durante cinco años, tiempo en el que su familia no dio tregua en la búsqueda, doña Oralia formó parte de decenas de marchas para pedir apoyo en la localización de Olivia. Sus hijas solo tenían un deseo de navidad “que mamá regrese a casa”.

Por el momento la familia necesita tiempo a solas, aunque su voz se escucha llena de dolor, doña Oralia no descarta hablar más adelante sobre la localización de su hija, lo dice con un tono de resignación.

Se desconocen los detalles de la localización, no se sabe si el cuerpo de Olivia fue encontrado en Puebla o fuera de la entidad, pero para quienes la conocieron y saben de la lucha de su madre saben que hay una deuda de parte de las autoridades para con ellas.