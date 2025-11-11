Martes, noviembre 11, 2025
Localizan restos faltantes del cuerpo de Irma Perches en Tilapa; la FGE aún no define una línea de investigación

Campos de cultivo en Tilapa, donde fueron localizados los restos faltantes de Irma Perches
Campos de cultivo en Tilapa, donde fueron localizados los restos faltantes de Irma Perches
Isaí Pérez Guarneros

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó esta mañana que durante la tarde del lunes fueron localizados más restos humanos pertenecientes a Irma Daniela Perches Flores, de 20 años, reportada como desaparecida el pasado 14 de octubre en Izúcar de Matamoros. 

El hallazgo se realizó en campos de cultivo del municipio de Tilapa, donde el sábado anterior ya había sido encontrado parte de su cuerpo.

De acuerdo con autoridades ministeriales, los restos presentaban un avanzado estado de descomposición y mostraban signos de haber sido afectados por fauna silvestre, lo que ha complicado los trabajos forenses para determinar la causa de muerte y establecer una línea de investigación que permita esclarecer su desaparición y homicidio.

Cabe recordar que el pasado sábado también fueron localizados restos pertenecientes a Francisco Javier Antonio Bravo, de 32 años, quien desapareció el mismo día que Irma Daniela. Las condiciones en que ambos cuerpos fueron encontrados dificultan precisar el tiempo que llevaban sin vida.

En los primeros días de noviembre, María Antonieta de las Flores, madre de Irma, denunció ante medios locales que la investigación del Ministerio Público (MP) fue deficiente desde el inicio. 

Aseguró que, al momento de levantar la denuncia, se omitieron datos relevantes, como el hecho de que su hija desapareció a bordo de una motocicleta Italika 125 negra, vehículo que hasta la fecha no ha sido localizado.

Según la madre, la motocicleta había sido adquirida recientemente de una particular y no contaba con placas de circulación ni documentación completa, lo que ha dificultado su rastreo.

Además, la señora de las Flores denunció que  las autoridades no actuaron con la prontitud ni la rigurosidad que exige la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, la cual obliga a las fiscalías a iniciar la búsqueda de manera inmediata.

La madre también relató que durante su propia búsqueda pudo saber que el último en ver con vida a Irma Daniela fue su presunta pareja sentimental, identificado como Vladimir, en la zona de tolerancia. 

Empleados de bares del área habrían contado que antes de marcharse en la motocicleta, ambos tuvieron una discusión. Posteriormente, María Antonieta acudió al domicilio del joven, ubicado en el Barrio de Los Reyes, el mismo donde residía Francisco Javier Antonio Bravo, pero el hombre negó haber estado con ella esa noche.

Finalmente, los restos hallados tanto el sábado como el lunes fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde continúan las diligencias correspondientes.

