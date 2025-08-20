La FGE no ha confirmado que Armando Trujillo sea una de las víctimas de los decapitados que fueron encontrados este martes

Mariana Trujillo Miranda, hermana de Armando Trujillo reportado como desaparecido el pasado 2 de agosto en la capital poblana, negó que su familiar haya sido localizado sin vida entre los restos humanos abandonados en los límites de Tlaxcala y Puebla el día de ayer.

Medios de comunicación aseguraron a través de diversas publicaciones que Armando Trujillo habría sido hallado sin vida. Ante lo que familiares de Armando han asegurado que la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) mantiene comunicación directa con ellos y no han sido notificados sobre este presunto hallazgo.

Cabe destacar que este miércoles, el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, confirmó que dos de las seis cabezas localizadas a un costado de la carretera a Ixtacuixtla ya fueron identificadas y serían dos hombres con reporte de desaparición en Puebla.

Sin embargo, en su declaración a medios de comunicación, el secretario precisó que las víctimas tendrían 37 y 18 años, respectivamente, dato que no coincide con la edad de Armando, quien tiene 29.

Al respecto, Mariana Trujillo confirmó a La Jornada de Oriente que la mañana de este miércoles la FGE actualizó el boletín de búsqueda de Armando, en el que se establece que no ha sido localizado. Por ello, calificó como falsa la información que circula en distintos portales, donde se asegura que ya se han identificado tres de las seis cabezas, incluyendo a su hermano.

Ante ello, pidió a usuarios de redes que dejen de compartir la noticia en la que se explica que su hermano ya fue localizado e hizo un llamado a reportar como falsas estas declaraciones con herramientas que ofrecen las propias plataformas como Facebook y X.

Acerca de la desaparición de su hermano, este fue visto por última vez el pasado 2 de agosto en la colonia Azcárate de la capital poblana, cerca de las 13:39 horas.

En aquel momento, llevaba puesta una chamarra de vinil color café, pantalón azul de mezclilla y tenis de la marca Nike de color negro.

Finalmente, la FGE mantiene abierta la carpeta de investigación por esta desaparición con el folio FGEP / CDI / FEIDDFPDCP / DESAPARECIDOS-I / 001209 / 2025.

Mientras que la identidad de quienes confirmó la SSP que habrían sido localizados serían Pablo Guevara Ramírez de 37 años de edad, desaparecido desde el 8 de agosto, y Óscar Fernando Martínez Méndez, de 18 años, extraviado desde el pasado 25 julio, ambos vistos por última vez en la capital poblana.