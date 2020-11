Lleva nueve días desaparecida trabajadora de la SSP; la familia teme que haya sido agredida por su pareja

Un episodio violento con su pareja sentimental, un policía estatal de nombre Efrén, antecedió la desaparición de Susana Cerón Zenteno, una mujer poblana de 33 años de edad, también empleada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y madre de tres niñas.

Este lunes, la familia de Susana suma nueve días sin tener noticias de ella o de Efrén, quien tampoco se ha reportado con sus respectivos familiares.

De acuerdo con la familia de Cerón, las autoridades estatales no les han aportado nuevos datos del desarrollo de la investigación y solamente les han informado sobre la realización de un cateo.

Fue el pasado sábado siete de noviembre, cuando Susana se encontraba en la casa de uno de sus tíos, en la colonia Xilotzingo, sitio al que llegó Efrén, quien previamente le hizo varias llamadas telefónicas. Ambos salieron a la calle y discutieron.

Él le arrebató un teléfono celular y con el fin de recuperarlo, ella lo siguió hasta su camioneta, en donde éste simuló que se lo regresaría pero en realidad la jaloneó y la subió por la fuerza al vehículo para después irse del lugar.

Así lo contó la familia de la víctima, quien también señaló que días antes de su desaparición, Susana compartió un mensaje en redes sociales en el que señaló que, si algún día desaparecía, la buscaran pues ella nunca abandonaría a sus hijas.

“Si un día salgo y no regreso, no duden en buscarme, yo nunca dejaría a mis hijos”, se puede leer en el mensaje.

Los familiares de Susana temen por la integridad de ella, pues insistieron en que no es normal que se haya ausentado de su casa y dejado a sus tres hijas, aunado a que antes vivió un episodio de violencia con su pareja sentimental.

Horas después de no saber de ella, la familia de la víctima logró comunicarse con Efrén, quien aseguró no saber de su paradero, sin embargo, éste ya no se presentó a laborar a la SSP y a la fecha tampoco se tienen noticias de él.

El policía estatal fue identificado como Efrén Hernández Romero y fue señalado por la SSP como el principal sospechoso de la desaparición de Susana, además, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta lo ubicó como un elemento con malos antecedentes, al abordar el tema en su conferencia de prensa del pasado 12 de noviembre.

“Estamos preocupados por nuestra compañera de trabajo y la estamos buscando y espero que pronto tengamos noticias, estamos cerca. Le estamos dando seguimiento día a día y cada momento”, señaló el mandatario.