¿Desaparecer… así nomás? parte 34 Teuchitlán… ¿algo detendrá la desaparición sistemática?

Yiria Escamilla

Al Museo Casa de la Memoria Indómita,

por no permitir que el olvido lo sepulte.

La fosa

El rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, ubicado a menos de una hora de Guadalajara, fue intervenido en septiembre de 2024, por la Fiscalía Estatal con apoyo de la Guardia Nacional, ya que funcionaba como un centro de adiestramiento del crimen organizado. Estas autoridades detuvieron a diez personas armadas y rescataron a dos secuestrados, y abandonaron su resguardo, sin percatarse de las fosas con restos humanos ni asegurar evidencias para su investigación.

Fue hasta el 5 de marzo de 2025 que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, ingresó al predio y descubrió lo que describieron como “crematorios clandestinos”, junto con restos humanos y cientos de zapatos y ropas. La Guardia Nacional, solo actúo como acompañante muda y ciega. Es entonces que la fiscalía del estado confirma el hallazgo y coordina una investigación más exhaustiva con el uso de perros especializados para la detección de restos humanos.

El 13 de marzo, la fiscalía de Jalisco descartó crematorios clandestinos, aunque sí confirmó el hallazgo de restos humanos calcinados, cientos de zapatos, prendas y otros objetos. También detalló que el sitio contaba con habitaciones, baños, cocina, bodegas y áreas de adiestramiento táctico y acondicionamiento físico.

Organizaciones civiles convocaron a una jornada de luto nacional, el 14 de marzo, en protesta por la crisis de desapariciones. Se presume que el rancho era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como un centro de reclutamiento forzado mediante ofertas falsas de empleo.

El 17, la Fiscalía General de la República asume la investigación y organiza un tour al rancho para la prensa y los colectivos para 3 días después, dando tiempo a que se limpie el lugar.

El día 20, familiares de personas desaparecidas, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores y la prensa, acudieron al sitio. “No encontré nada. (Esto) es un circo, una payasada, no sé qué es lo que quieran hacer, pero no hay absolutamente nada de lo que intentábamos encontrar. Esto según está acordonado, pero está limpio, hasta el piso está limpio, no hay ni hojas tiradas, se nota que barrieron”, afirmaron.

La Fiscalía General de la República y la estatal, han confirmado un par de detenciones de integrantes del grupo de adiestramiento en Teuchitlán y vinculados a desapariciones forzadas. Bla, bla, bla…

Doble fuego

A la par que se descubren muchos Teuchitlán, continúan las excusas para no buscar a los desaparecidos, el cerco mediático para justificar la falta de pruebas, de impericia dolosa de la intervención forense, desaparecer recuerdos, mal llamados zapatos.

Lo que se ocupa ahora es arropar a los colectivos de buscadores, ante la amenaza directa del Cártel Jalisco Nueva Generación, socio del Estado, que mediante un video, pone el dedo en las madres buscadoras y defiende al gobierno.

La otra tumba

La estructura del poder actual, está debilitando todos los engranajes del sistema político del país. De a poco o de a mucho, debilita su esqueleto, y en algún momento colapsará, es inevitable.

El Estado fue reclutado por el crimen organizado y está siendo adiestrado para entregarle territorio, recursos, instituciones, gente… Está cavando su propia tumba, su propio horno crematorio. Su propio Teuchitlán. Que no se llamen a sorprendidos, los gobernantes, la presidenta… cuando también les desaparezcan.

La respuesta

Luego entonces, ¿algo o alguien detendrán las desapariciones en el país? Teuchitlán es la respuesta.

El Campo de concentración*

“…nos faltan 43 y 124,000 más nos hace falta justicia:

el olvido es peor que la muerte…”.

La dominación que el capital ejerce ha encerrado a la humanidad en una especie de campo de concentración virtual, cuyos muros y alambradas de púas o electrizadas, no son visibles, pero nos encierran y nos impiden escapar.

[…]La aplicación de la estrategia del campo de concentración es evidente.

Los campos de concentración no fueron meros campos de exterminio. Fueron empresas altamente eficientes que utilizaron la fuerza de trabajo gratuita de los encerrados en el campo hasta dejarlos completamente exhaustos, momento en el que ya inútiles, despojados de su capacidad de trabajo, eran usados como combustible para los hornos crematorios.

[…] Como en los campos de concentración, donde las tareas de vigilancia y organización de la producción, es decir de la extracción del trabajo, así como las tareas de recoger los cadáveres, llevarlos al crematorio e incinerarlos, corrían a cargo de grupos de reclusos seleccionados. Así también los funcionarios del Estado y del gobierno, se ocupan de reducir el salario real y el monto de las pensiones, para favorecer al Capital, “nacional” o transnacional.

La depredación de la fuerza humana de trabajo se encuentra integrada a la depredación del medio ambiente. Las dos fuentes de producción de los bienes necesarios para la vida se hallan amenazadas por el capitalismo voraz y depredador en su estrategia de campo de concentración.

Hay que escapar, salir del campo, encontrar o abrir las brechas en los muros invisibles, ampliarlas para recobrar la libertad de elegir, libertad de decidir cómo conservar, eliminar el divorcio y reintegrar la relación armónica ser humano-naturaleza.

Salir del campo es romper con el capitalismo que depreda a la naturaleza, que depreda a la humanidad, que depreda la conciencia y construir una sociedad sin muros, ni dominadores.

*Fragmentos del artículo del mismo título de Uriel Aréchiga, Pepe, en El Zenzontle. Número 142, noviembre 2015. Recopilado en el Capital Depredador y Rebelión José Uriel Aréchiga Viramontes (1936-2017)) Ediciones EL ZENZONTLE, México., 2019.

México: El campo de exterminio que no se quiere nombrar

Miguel Ángel Salazar

Por un momento, le voy a dar la razón a las autoridades: los hallazgos en Teuchitlán no son los de un campo de exterminio. Son, según su versión, los restos de un “centro de reclutamiento y adiestramiento forzado”, donde hubo tortura, homicidios y desaparición de personas. Porque, alegan, un campo de exterminio es, por definición, un lugar donde se asesina sistemáticamente a cientos o miles de personas.

Tienen razón. Solo que olvidan lo esencial: bajo su definición, entonces México entero se ha convertido en ese lugar. En un gran campo de exterminio donde, de manera sistemática, se asesina la juventud, la esperanza, el futuro y sus mujeres.

Jean Baudrillard escribió que vivimos en una época donde el mal ya no se oculta, sino que se exhibe, se estetiza y se consume. En La transparencia del mal, el filósofo advierte que el horror ha dejado de ser excepción para integrarse como parte del espectáculo cotidiano. Lo que ocurre en México es justamente eso: el mal ha perdido su gravedad, se ha vuelto transparente, circula con normalidad en redes, medios, discursos políticos.

Ya no escandaliza.

Ya no conmueve.

Ya no paraliza.

Cuando el crimen organizado recluta jóvenes por TikTok y madres buscan restos humanos con palas y picos mientras funcionarios posan para las cámaras, el horror ha dejado de ser una interrupción del orden: es el orden mismo.

Hannah Arendt acuñó la expresión “la banalidad del mal” tras asistir al juicio de Adolf Eichmann. Lo que le sorprendió no fue el monstruo, sino la mediocridad del burócrata: un hombre ordinario cumpliendo órdenes sin reflexionar sobre el daño que causaba.

Hoy, en México, el mal también es burocrático:

—“no hay indicios”

—“Se perdió la cadena de custodia.”

—“No se puede confirmar que sea un campo de exterminio.”

—“No hay evidencia concluyente.”

Frases técnicas, neutras, dichas por funcionarios que —como Eichmann— parecen más preocupados por cuidar el lenguaje institucional que por enfrentar la realidad de las víctimas.

¿En qué momento la defensa de las palabras se volvió más importante que el reconocimiento del dolor?

¿En qué momento nos importó más la precisión semántica que la justicia?

Rüdiger Safranski, en El mal o el drama de la libertad, nos recuerda que el mal es inseparable de la libertad humana. El mal no es un error: es una elección. No es solo la sombra, es parte del ser humano cuando renuncia a su responsabilidad y actúa sin conciencia del otro.

Y en México, esa libertad ha sido usada para mirar hacia otro lado.

Para no actuar.

Para no exigir.

Para justificar.

Para negar.

Hemos permitido que el mal se instale no solo en las instituciones, sino en nuestra vida cotidiana.

¿Cuándo se reconocerá que México es territorio del mal?

Los signos están ahí.

—Madres buscando a sus hijos solas.

—Jóvenes reclutados por redes sociales.

—Fosas que se abren como rutina.

—Autoridades que se ofenden si se usa mal un término, pero no si se cometen atrocidades.

¿Qué más tiene que pasar para que se diga lo evidente?

México no solo tiene zonas de guerra: es una guerra.

No solo tiene centros de exterminio: es un sistema de exterminio.

No solo tiene un problema de seguridad: tiene un problema de sentido.

Baudrillard nos advirtió que el mal ya no necesita máscaras. Arendt nos enseñó que el mayor peligro del mal es que se vuelva norma. Y Safranski nos confrontó con la posibilidad de que el mal surja cuando dejamos de elegir el bien.

Hoy, el mayor acto de resistencia es nombrar lo que está ocurriendo con todas sus letras. Porque si no lo nombramos, no lo enfrentamos. Y si no lo enfrentamos, lo perpetuamos.

En México, el mal ya no se esconde.

Circula, se disfraza de política, de tecnicismo, de espectáculo.

Y solo hay una forma de detenerlo: no dejar de mirarlo a los ojos.

Buscando nos encontramos

Colectivos de buscadoras de desaparecidos

