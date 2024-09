A 50 años de la desaparición de Rosendo Radilla, en Atoyac, Guerrero, la jueza federal, Karla Macías, ha clasificado como terrorismo de Estado, al actuar del gobierno a través de la Fiscalía General de la República y el Ejército. Ordenó a la FGR que procese a decenas de militares de alto mando, entre ellos el exsecretario de la Defensa el general Enrique Cervantes Aguirre, quien se encuentra vivito y coleando, trabajando como asesor del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y condecorado el año pasado por López Obrador.

Se declaran, además, como zona de Monumentos Históricos las viejas instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar, en Ciudad de México, y una parte de la base aérea de Pie de la Cuesta, en Guerrero, lugares centrales de la represión y que ahora son representación simbólica de la resistencia,

Esta demanda es un referente de justicia del periodo de la Guerra Sucia (1965-1990), cuyo proceso jurídico en manos Humberto Guerrero, abogado de Tita Radilla, hija del activista desaparecido, y cuya sentencia, publicada el pasado 16 de agosto, señala que la FGR tiene cuatro meses desde entonces para procesar a los principales perpetradores. De cualquier manera, la Fiscalía podría impugnar el fallo del juzgado, lo que mandaría el caso a un tribunal superior y, en última instancia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero… con el reciente decreto del saliente presidente López Obrador, los jueces no pueden otorgar el amparo de la Ley cuando toca intereses del Estado disfrazados de “interés social”. También otorga al Ejecutivo la facultad de la amnistía a su discreción. Luego entonces…

10 años y los que faltan

En el caso Ayotzinapa es contundente que se trata de un crimen de Estado, a pesar del intento del gobierno morenista por dejarlo impune, el tenaz empeño de los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas, ha demostrado que la única verdad existente es que, independientemente del partido en el poder, el Estado se protege y se solapa. Se inculpa en los dichos y se exculpa en los hechos.

Después de la creación de una Comisión de la verdad histórica en el caso Ayotzinapa que dice y se desdice, justifica y deja pasar, es evidente que a esta administración y la que viene postergaron la revelación de los hechos y los nombres de sus conspiradores en la desaparición de nuestros 43, golpetea al equipo jurídico y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que los apoyan, dividen a los propios padres y consienten a los sumisos, desgastan a los padres y madres, los orillan a radicalizarse, los miran (nunca de frente) y se atreven a dictar leyes que servirán para consolidar la impunidad.

El testimonio de uno de los padres, Mario César González, es claro y contundente: “Un mes más y seguimos marchando. Desafortunadamente no tenemos absolutamente nada de nuevo en estos últimos años. Lo único que está haciendo el presidente es desgastarse en querer culpar a los equipos (de abogados) y no ocupar ese tiempo para poder llegar a la verdad, seguir las líneas de investigación y entregar la información del ejército. Es un fracaso total este presidente que se dice humanista. Empeñó su palabra y su firma en el decreto presidencial, ni así cumplió. Aún más, cuando llegamos con toda la participación que tuvo el ejército, comprobado en las sábanas telefónicas, en declaraciones, y aun así lo niega. Para él hay muchas hipótesis y dichos, mientras para nosotros las pruebas que tenemos. Sin embargo, él ya está usando la cerrazón, que como cualquier político la usa, cuando ya no puede abrir esas líneas de investigación del ejército… La cerrazón del presidente es decir no les creo, pero no tiene pruebas contundentes como para decir que no hay nada legal para que vuelvan los expertos. Decirles que ya estuvo bien de que el presidente se burle de las personas y le juegue al “perfecto”. Decirle que el licenciado Vidulfo nunca ha dicho de las actividades que se hacen o que son órdenes de él, son puestas por nosotros los padres y consensadas por nosotros. Que no nos crea tontos para que nos manipule. Los tontos son aquellos que creen que nos manipulan.

Desgraciadamente vamos a hacer 10 años, donde no podemos abrazar a nuestros hijos, no podemos saber dónde están. Hace 10 años de nuestra vida que no hemos convivido con el resto de los familiares como son sus hermanos. Lo único que nos resta de vida es seguir buscando a nuestro hijo. De todo eso nos prohibieron y todavía así este tipo que se dice humanista nos quiere coartar la verdad. Ya estamos cansados de tanta mentira y de creer que alguien nos puede ayudar y luego nos traiciona. Es una traición decir de querer encontrar a los muchachos y estar de parte del ejército, de no exigir como comandante supremo de las fuerzas armadas aquella información que tiene el ejército. Ya estamos cansados de todos aquellos inútiles y lame botas que tiene como el Fiscal, el de gobernación que todo lo que dice el presidente lo repiten y que nunca han tenido una palabra pensada por ellos mismos. Peor aún que el de gobernación fue a traer a los cobardes y traidores que marcharon a favor de Abarca, aquellos padres que se les olvidó que tenían un hijo que no han encontrado; el de gobernación se prestó para irlos a ver hasta Guerrero y buscarlos uno por uno.

Decirles que sea Claudia, Obrador, que sea el presidente que sea los 43 padres de familia vamos a seguir pidiendo justicia porque tenemos que saber de nuestros hijos, por culpa de unos cobardes. A los medios de comunicación les pedimos, con la dignidad que tenemos como padres, que nos sigan acompañando y que den cobertura, pero no a favor de nosotros, sino de la verdad; a favor de aquellas palabras que tengan sustento. Como quisiera que aquí estuvieran nuestros hijos, mi hijo Manuel y que él les dijera gracias por acompañar a mis padres por seguirnos buscando”.

Por ello, en atención al caso Radilla y a la “prontitud y compromiso” de las autoridades ¿tendremos que esperar a que se cumplan 50 años de este crimen de Estado para tener verdad y justicia?

“Investigar como Terrorismo de Estado”: Fallo judicial sobre el caso Rosendo Radilla

565-2018 del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato (Radilla vs FGR).pdf

Se cumplen 50 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos de soldados. Se reporta desde el viernes 23 de agosto un amparo concedido a su hija. Versiones de este tipo de sentencias se cargan a internet, la de ésta puede descargarse en la liga debajo del título de esta nota.

La resolución ordena a la FGR investigar los hechos como terrorismo de Estado, ampliando el espectro de crímenes a investigar, perpetradores y víctimas, lo cual la hace relevante para todos los casos de la época de contrainsurgencia mal llamada “guerra sucia” en Guerrero. Demuestra que la fiscalía ha tenido las pruebas para reconstruir las cadenas de mando de la SEDENA y procesar a los posibles autores mediatos, cómplices y encubridores de las atrocidades. Para evidenciarlo, el Juzgado estudia la estructura orgánica militar de la época e individualiza a cientos de posibles responsables, a los que ordena llevar a juicio. En 2006 fue el último ejercicio de acción penal para un caso de la “guerra sucia”: han pasado dieciocho años.

En la sentencia se abordan deficiencias de la investigación, que incluyen el citar a declarar a militares fallecidos, el dilatado desarrollo de una herramienta informática inútil, la delegación de funciones del ministerio público sobre víctimas, peritos y asesores externos, y la indolencia de los fiscales ante respuestas tardías, incompletas y hasta falsas por parte de otras autoridades. Argumenta el Juzgado: “Esto ha ocasionado que, en lo que respecta a la información detentada por otras instituciones, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional, *el avance de la indagatoria esté librada a la buena voluntad de las autoridades requeridas.*” Explica también la sentencia: “se hace indispensable considerar la hipótesis de que la falta de avance no es meramente producto de la incompetencia personal de los fiscales o errores administrativos de sus unidades de adscripción, sino de acciones intencionales diseñadas para obstaculizar y retardar las investigaciones.”

El Juzgado examina las falencias en la búsqueda de las víctimas desaparecidas, y, desde la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en 2018, la inadecuada mecánica de coordinación entre ésta y la FGR. Concluye: la FGR “niega o provee acceso incompleto a la información que detenta, ignora los requerimientos y propuestas de su contraparte, y la utiliza como sustituto de una unidad de análisis de contexto […] la autoridad responsable [FGR] plantea a la CNB preguntas que desde hace dos décadas han podido responderse a partir del estudio de las constancias del expediente, al cual, contradictoriamente, le negó acceso.”

La sentencia ordena poner en práctica un Plan Integral de Búsqueda, elaborado coordinadamente por CNB, FGR y las víctimas.

La sentencia aprecia que “los fiscales no tienen condiciones institucionales de independencia” para hacer su trabajo, y ordena a la FGR expedir su Estatuto del Servicio Profesional y crear un Equipo Especial para estos casos. También dedica un apartado a visibilizar las afectaciones diferenciadas padecidas por mujeres y niñas tanto en el contexto del terrorismo como en el de la búsqueda de las víctimas desaparecidas, y la histórica ceguera del sistema de justicia al respecto. Ordena, al final, crear sitios de memoria en instalaciones militares usadas en la época como centros clandestinos de detención, tortura y desaparición forzada.

La FGR puede ahora pedir a un Tribunal la revisión de la sentencia, y, si lo hace, existe la posibilidad de que la Suprema Corte atraiga el caso y sea ella quien lo resuelva de forma definitiva. Las órdenes quedarán firmes (será delito incumplirlas) si la FGR no impugna, o bien, si lo hace, después de que se resuelva la revisión.

Los antecedentes más allá del importante fallo definido por la jueza. son: la incansable lucha y defensa de la familia Radilla y de muchos más familiares de los desaparecidos y ejecutados de la guerra sucia que tuvo que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concluyó en el mismo sentido. La lucha continúa por la verdad, la justicia y ¡Hasta Encontrarlos!

¡Entréguenos a nuestros hijos!

Reclamo y Preguntas sin respuesta desde hace 10 años de su desaparición forzada

Madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Declaración frente al Batallón 27 en Iguala, 18 de diciembre de 2014.

¡Entréguenos a nuestros hijos! Es lo único que exigimos. Queremos a nuestros hijos con vida. Así como se los llevaron, así los queremos. Recuerden que tienen hijos. Si su hijo estuviera desaparecido, ¿qué haría? ¿Estarían tranquilos? ¿Tendrían paz en su casa? ¿Quieren que superemos el dolor? ¿Cómo quieren que estemos en nuestras casas si no tenemos tranquilidad, si no tenemos paz? Tenemos mucho coraje porque no sabemos dónde están nuestros hijos. ¡Entréguenos a nuestros hijos! Porque los tienen ellos. El gobierno los tiene. Ellos se los llevaron, ellos los desaparecieron., ellos los tienen detenidos. Queremos a nuestros hijos.

Testimonio recogido por John Gibler en el libro: Una Historia oral de la infamia: los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, 2016, Grijalbo.

… y las violencias de géneros

Por Alfredo Grande/ Pelota de trapo

El análisis institucional hace énfasis no tanto en los sucesos sino en la lógica que informa de ellos. A modo de ejemplo, que espero sea bueno: la lógica carcelaria es hegemónica en la cárcel, pero está presente en otras organizaciones. En una fábrica, en una familia, en un sindicato, la lógica carcelaria puede estar presente. Puedo decir que aquello que las organizaciones ocultan, las lógicas institucionales descubren. Las lógicas no son visibles, al menos a los ojos. Son inferencias que implican un análisis político e histórico, que da consistencia a la lógica institucional.

Violencias de géneros. Siempre me ha parecido que hablar en singular y especialmente en mayúscula siempre es reaccionario. La Patria o las patrias. He ahí una cuestión que no es solamente el cómo se dice, sino qué significa. Lo único, lo unitario, lo hegemónico es posible exterminando a lo diferente, lo federal, lo no hegemónico. Estado Nacional vs Estados Provinciales. Estados Provinciales vs. Pueblos Originarios. Más allá de lo que la Academia establezca, yo hablo de “géneros”. Y utilizo una definición tan arbitraria como cualquier otra. Género es un grupo de entidades, que son partes de un grupo mayor, pero se distinguen del resto por poseer un número de rasgos o condiciones en común. Y está relacionado con tipo, especie, clase. Y esto es especialmente importante porque nos liga con la teoría de los tipos lógicos de Bertrand Russell y la teoría de las clases sociales de Marx.

Desde mi manera de pensar, habitualmente equivocada, hablar de género admite una mirada restringida y otra amplificada. La restringida es acotar la violencia de género a la violencia de hombres sobre mujeres. Que es un hecho real constatable. Pero hay otros reales que ameritan ser pensados como violencia de género y que habitualmente son ocultados. Por ejemplo: el chineo, la servidumbre, la prostitución como estrategia de supervivencia, el hambre planificada. El modo de producción capitalista, al cual la democracia representativa le da cobertura de legitimidad, es una fábrica de violencias de géneros. Y creo que ninguna debe ser obviada ni sobrevalorada.

Violencia: el pretendido mal. La cultura represora tiene como unos de sus objetivos el monopolio de las violencias. Por lo tanto, cuando se preconiza la paz es una trampa para que nadie le dispute el monopolio de las violencias. Y hablo de Cultura Represora y no de Estado, porque la cultura represora desborda los aparatos ideológicos del Estado. Por eso no diferencia entre violencia y crueldad. La crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. Algunos llaman a esto plan económico. En su versión actual, que avanza la libertad.

En el patriarcado hay crueldad hacia los géneros más vulnerables. Combatir la violencia de género no es para defender al género, sino para deslegitimar la violencia. Que sabemos que es la partera de la historia. Y la única forma de combatir la crueldad es la violencia. Rebeliones, insurrecciones, revoluciones, que en la historia han sido victoriosas. Por eso es necesario neutralizar la violencia para sostener la crueldad. Yo hablo de crueldad de géneros que me parece un concepto más amplificado. Su versión restringida es funcional a una lucha anti patriarcal hegemonizada por la burguesía.

(…)

La implicación en una lucha contra todas las crueldades de géneros nos exige luchar por todo.

Fragmento de Loan, Fabiola y las violencias de géneros

La noche es densa

Cuando otra vez me cuento solo

con el silencio como sangre derramada

que gotea y gotea

y horada la sien

se escapa el raciocinio

y la palabra suda desaliento y rabia

La noche anda patilarga

la calle amargada de patrullas

que bostezan otro asalto

otra muerte y el desencanto

de quienes soñaban otro cuento

y desaparecieron gritando pesadillas

La noche clavada entre milhojas

que ya leí otra madrugada

pero leo siempre nuevas

injusticias de un mar insomne

que ni se va ni viene

Silencio derramado

de archivos militares

su gota a gota horada

y escribe en las paredes

¿Los muchachos, dónde están?

Ricardo Landa, 26 de septiembre de 2024.*

“Donde la noche es densa” es el significado de Iguala, la ciudad donde hace 10 años desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]