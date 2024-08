¿Desaparecer… así nomás?

Parte 26: ¿Nánijtsï jarhaski? ¿Lha tawilinit?

¿Paraa nuucabe? ¿Kapa kati? ¿Dónde están?

Yiria Escamilla

La desaparición de 5 jóvenes indígenas ocurrida el pasado 21 de julio, quienes fueron contratados por una persona para trabajar vendiendo ropa en los tianguis, y que fueron vistos por última vez en Santo Domingo Zanatepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, nos habla de una minoría que no es buscada.

Los chicos son todos originarios de San Mateo del Mar: Abisai Navarrete Zepeda (24 años), Juan Jacinto Remezal Hinojosa (21 años), Sergio Yair Hinojosa Fiallo (19 años), Sergio Guadalupe Burgoa Duplan, (19 años), y Pedro Hinojosa Baloes (17 años). Las fichas de búsqueda señalan que iban a bordo de una camioneta marca Ford tipo Súper Duty, modelo 2006 en color rojo y camper blanco, y con placas de circulación HE-5347-B del estado de Guerrero. La camioneta es propiedad de José Antonio Jiménez Hernández, de 38 años de edad, quien es el empleador y del que se desconoce su ubicación.

Por otra parte, en mayo pasado, decenas de indígenas tzotziles de la comunidad de Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, marcharon en la capital estatal Tuxtla Gutiérrez para exigir la aparición con vida de cinco integrantes de una familia, luego del desplazamiento de su comunidad el 29 de septiembre de 2022 por diferencias internas generadas por la disputa de tierras.

Mientras tanto, Emeterio López Moreno, busca a su hermano Leonardo y su hijo Jacobo, quienes dejaron su comunidad Santo Domingo Tuxtepec, Oaxaca, la primera semana de marzo de este año, para encontrar trabajo en la frontera norte de Sonora, sin contacto alguno posterior.

Emeterio tuvo que desplazarse hasta Sonora para denunciar e intentar la búsqueda en el desierto de sus familiares ante la incapacidad de las Fiscalías estatales de Desaparecidos para comunicarse, imponiéndose la burocracia a la vida: “Si él me está viendo que me llame que me hable, para que yo no siga sufriendo”, suplica Emeterio.

Al buscar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la estadística de mexicanos pertenecientes a alguna etnia o grupo mixteco de Oaxaca, hablantes de alguna lengua indígena del mixteco, solo aparecen 2 varones en el periodo de 31 de diciembre de 1952 al 27 de julio de 2024. De los 2 registros, uno de ellos aparece como localizado.

En el caso de mexicanos zapotecas hablantes del zapoteco del Istmo, no se reporta un solo caso. Tampoco para mexicanos tzotziles hablantes del tzotzil como lengua materna.

Nada. Todo esto en 72 años.

En el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al 2020 existen en el país 23.2 millones de indígenas, teniendo tan solo Oaxaca 2,702,749 reconocidas como tal y 1,459,648 en Chiapas. ¿Y tan solo 2 casos desaparecidos en la mixteca y ningún zapoteca? ¿Ningún tzotzil?

Ante la imposibilidad económica, cultural y social, incluso, lingüística (a menos que se arropen por las comunidades, organizaciones y colectivos), la búsqueda de los y las indígenas desaparecidas, debe ser una demanda prioritaria por nuestra deuda histórica con esas poblaciones. Y más si queremos preservar la memoria y la lucha colectiva.

El día internacional de los Pueblos Indígenas, fue establecido por las Naciones Unidas en 1994, para recordar la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1982. La fecha establecida es cada 9 de agosto. Y para su conmemoración, los pueblos Binnizá, Hñähñú, Nahua, Purépecha y Tutunakú, se reunieron en la glorieta de los desaparecidos el año pasado, para recordar y nombrar a los detenidos y desaparecidos desde la Guerra Sucia a la fecha.

“Les hablamos en nuestra lengua, con el pensamiento de las ancestras y ancestros, con el corazón de sus madres que se fueron sin volverlos a ver. Venimos a poner sus rostros en esta Glorieta que se ha vuelto el espacio para la denuncia, la memoria, la dignificación y la vida. Desde este lugar que nos recuerda las ausencias, demandamos al Estado mexicano: ¿Nánijtsï jarhaski? ¿Paraa nuucabe? ¿Kapa kati? ¿Lha tawilinit? ¿Dónde están?”.

Fascismo en los tiempos de la decadencia occidental

Por Antonio García

Madrid fue sede de la convención de la ultraderecha global, «Viva Vox 2024». Un evento organizado por el partido Vox, de España, en el mes de mayo. Tal vez sea el episodio que avizora un giro en la estrategia de dominación y control trazada, en medio de una aguda crisis de «Occidente». Es de resaltar que allí, participaron personajes como el presidente de Argentina Javier Milei, Giorgia Meloni de Italia, Marine Le Pen de Francia y Viktor Orbán de Hungría. Este evento, realizado en el Palacio Vistalegre Arena, gozó de amplia cobertura mediática y propagandística.

También estuvieron presentes personajes como José Antonio Kast, quien se prepara como candidato para las próximas elecciones en Chile; y el recién elegido primer ministro de Portugal André Ventura, entre otros.

Si bien existen diferencias inocultables entre estos sectores de la derecha, el evento estuvo cargado de acciones, palabras y posturas de odio frente al pensamiento social, a las propuestas sociales redistributivas y de mensajes contra la esencia de lo público. Además, se escucharon voces haciendo referencia a la necesidad de redoblar esfuerzos para fortalecer la batalla cultural y política por «la libertad contra la ruina de la izquierda», como afirmó Milei. Fue precisamente el argentino quien terminó como el personaje más visible de este grupo e ideología.

Se abordaron temas de especial interés para los asistentes: la oposición a las migraciones, la confrontación con la diversidad sexual, y la defensa de un extremo e irracional nacionalismo europeo. En tiempos de decadencia occidental, en plena crisis de un mundo unipolar y hegemónico, rebrota este creciente extremismo que se parece cada vez más a una forma de fascismo.

Humberto Eco emitió un importante discurso que nos da luces para comprender el momento que vivimos. En su ensayo «Ur-Fascismo» o «Fascismo Eterno», se evidencian algunas de las características, de estas posiciones de derecha:

Un fuerte culto a la tradición, que idealiza el pasado rechazando cualquier modernismo. Desprecio por la ciencia y el conocimiento. Populismo selectivo, en el cual el líder se presenta confusa y falsamente como un salvador, como la voz auténtica del pueblo, pero al que en realidad desprecia y aborrece. Distorsión del lenguaje, de su significante y significado para confundir, manipular y controlar. Atacan toda posibilidad de pensamiento crítico. Promueven un tipo de régimen político fuerte, para mantener sus privilegios y poder.

Miguel Urbán, en su libro «El viejo fascismo y la nueva derecha radical», compara las expresiones de esta última con el viejo fascismo. Destaca cómo estos movimientos de ultraderechas contemporáneas reutilizan símbolos, discursos y tácticas propias del fascismo, adaptándolas a la nuevas realidades sociales y políticas. En esta misma línea, Urbán analiza el papel que juegan hoy las redes sociales, plataformas digitales para difundir su mensaje. Esto se acompaña con el uso del miedo y la desinformación.

Boaventura de Sousa, por su parte, nos habla del Fascismo social como una consecuencia del sistema cultural y de información, trazado por los mass media y la propaganda. Una forma insidiosa y omnipresente de opresión y control que infiltra las estructuras y prácticas de la vida cotidiana. A diferencia de la violencia del fascismo tradicional, el fascismo social opera de manera más sutil y encubierta, pero sus efectos son igualmente devastadores. Se caracteriza por una clara erosión de los derechos sociales, económicos y ambientales; por la total negación del derecho a la paz; se normalizan la violencia, la opresión y la represión. El otro es deshumanizado. En este contexto, es imposible pensar en un ejercicio cierto de participación efectiva, transformadora. «El otro» incluye a los migrantes, las minorías étnicas y religiosas, la comunidad LGBTIQ+ y la población empobrecida. El racismo y otras múltiples formas de discriminación se normalizan e institucionalizan. La mayoría del pueblo es continuamente marginada y excluida.

En todas estas expresiones y explicaciones del fascismo se suma un constante desmantelamiento de la democracia en nombre de la «democracia». Se ataca al Estado como garante de derechos. Aunque perviven instituciones, estas se socavan por una corrupción abierta y cínica, que acompaña a estas tendencias. Al mismo tiempo, dichas instituciones son impactadas por la sistemática manipulación mediática y el poder desmedido que se les da a las corporaciones y a las élites económicas.

A todo esto se suma un control ideológico y cultural en donde los medios juegan un papel central en tanto son los encargados de difundir pensamientos, sentires y maneras de explicar el mundo sobre la base de la estigmatización, la exclusión y el odio.

Este es un breve recorrido en torno a lo que algunos pensadores advierten sobre lo que ya es un hecho: el avance de la irracionalidad y la deshumanización. El crecimiento y posicionamiento de una fuerte corriente de corte fascista es, en última instancia, una reacción de «Occidente» en medio de su curva decadente.

Nos queda redoblar esfuerzos para articular las resistencias y la creación de alternativas desde abajo, fortalecer la lucha ideológica, cultural y de sentido, la lucha por el socialismo, por una cultura de la solidaridad, de lo común. Asimismo, recuperar el valor de lo público y consolidar la defensa de los bienes comunes, retos todos que incluyen la movilización del pensamiento, del sentir, de la esperanza, la justicia social, la defensa de la madre tierra, la construcción colectiva de múltiples planes de vida en territorios urbanos y rurales. Debemos concentrarnos también en la formación y cualificación colectivas, la constante construcción colectiva del pensamiento y los sentidos que significan nuestras luchas. Nos queda, entonces, multiplicar nuestras luchas.

Antonio García, Primer Comandante del ELN

Israel: la articulación perversa entre el capital y el colonialismo.

Por Sinuhé

Uno de los principales efectos de la ofensiva militar Diluvio de al-Aqsa sobre la economía de Israel fue la crisis económica en el sector de la construcción y en el sector inmobiliario. La industria de la construcción entró en crisis debido a que la mayoría de los trabajadores en este sector son de origen palestino, principalmente de Cisjordania, a los cuales el gobierno les prohibió la entrada. Para enfrentar esta crisis el ministro de vivienda del gobierno sionista, Yitzhak Goldknopf, creó un programa para contratar trabajadores de la india y Sri Lanka. Esta iniciativa consistió en llevar a estos trabajadores y capacitarlos en el menor tiempo posible para evitar un aumento en el precio de la vivienda. Sobre esto mismo Yoav Ben-Tzur, ministro de trabajo, declaró “la situación de los precios inmobiliarios no es buena. El estado de guerra provocó una escasez de mano de obra… la ralentización en el ritmo de la construcción hará que los precios de la vivienda suban”.

Por otra parte, el sector inmobiliario presentó cifras alarmantes respecto a la compra de viviendas e inversión en la zona norte de Israel, justo donde el movimiento libanés Hezbollah ha centrado sus ataques durante estos diez meses de genocidio. Una investigación realizada por el sitio de noticias de tendencia sionista Y net mostró que en la ciudad norteña de Katzin se registró una sola transacción en el cuarto trimestre de 2023, frente a las 49 transacciones que en 2022 se habían registrado en el mismo sitio. De igual manera en Kiryat Shmona, otra ciudad del norte, en el cuarto trimestre de 2023 se registraron dos transacciones frente a las 87 que se habían registrado en el mismo periodo en 2022. Dicho estudio señala que las transacciones en el sector inmobiliario para la zona norte de Israel disminuyeron un 57% en lo que va de 2024. Para el gobierno sionista de Netanyahu esta situación representa un serio problema en el frente de batalla. Sostener una guerra genocida y al mismo tiempo enfrentar a la resistencia palestina, a los movimientos Hizbullah y Ansar Allah de Yemen, en medio de una crisis económica, es un riesgo muy grande. Afirma el analista israelí Amos Harel que después de nueve meses de ofensiva militar, Israel enfrenta una crisis económica en distintos sectores, el arsenal del ejército presenta escasez de bombas, tanques y misiles así como de reservistas. Todo debería ser considerado por el gobierno antes de abrir más frentes de batalla. Como hace más de un siglo lo explicaba Friedrich Engels, los costos de la guerra siempre recaen en las masas trabajadoras, puesto que son estas las que a través de los impuestos y el reclutamiento pagan el costo de la guerra. En el caso de Israel el apoyo de los capitales nacionales, y sobre todo el capital extranjero, podrán financiar la guerra genocida, no obstante, una parte de la población no se salvará de engrosar las filas para ir al frente.

En la visita del criminal Netanyahu a los Estados Unidos, el apoyo financiero a la entidad sionista fue uno de los principales temas a tratar y así lo obtendrá de las cúpulas de los partidos Republicano y Demócrata.

El efecto de las acciones de la resistencia palestina nos recuerda que el proyecto colonial de Israel requiere de la participación de una élite política y militar, pero sobre todo de capitales tanto nacionales y extranjeros. A lo largo de la historia de la colonización y ocupación de Palestina, la articulación del capital y de la élite política sionista ha sido fundamental para el despojo y exterminio del pueblo palestino. Los capitalistas sionistas de finales del siglo XIX financiaron los congresos que dieron origen a la idea de la creación de Israel; la Agencia Judía Internacional financió el traslado de miles colonos judíos a Palestina; la Nakba en 1948 y la guerra de 1967, que permitió a Israel ocupar de manera ilegal Gaza y Cisjordania, no hubiese sido posible sin el apoyo del capital sionista que financió el armamento con el que se derrotó a los ejércitos de Siria Egipto e Iraq; la industria militar y tecnológica que Israel ha desarrollado, gracias al despojo y explotación de recursos y de mano de obra palestina, tambien fue posible con el apoyo del capital sionista; el genocidio que en julio de 2024 cumplió diez meses, fue posible gracias a empresas como Coca-cola, Nestle, Stern, KFC, Star Bucks, Rafael Advanced Systems entre otras. Estas empresas destinan parte de sus ganancias a apoyar a las agencias sionistas y financian campañas para influir en la opinión pública.

Ante ello miles de personas en el mundo se han unido para enfrentar esa articulación perversa y gritarle al capital y al colonialismo ¡Viva Palestina Libre¡

Los pastores cachetones

hablan del fin del mundo

cuando lo que se acerca es

el fin de la explotación;

los profetas histéricos hablan

de definirse entre el Bien y el Mal

cuando el pueblo necesita definirse

contra la opresión y el hambre.

Roque Dalton

