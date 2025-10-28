Desaparecen en el IMSS el expediente de Cima

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocultó los detalles y responsables de la compra, por 400 millones de pesos, del Centro Internacional de Medicina (Cima) —adquirido para sustituir al hospital de San Alejandro tras el sismo de 2017—, así como la justificación oficial para edificar de nuevo dicho nosocomio en el mismo terreno, pese a los riesgos del subsuelo.

El instituto declaró formalmente inexistente toda expresión documental, al dar respuesta a la solicitud de información 340018001122625, realizada por La Jornada de Oriente, argumentando que no hay expedientes, informes ni dictámenes técnicos sobre estas decisiones, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además, el IMSS rechazó entregar cualquier información sobre las razones de volver a construir el hospital de San Alejandro en la colonia Amor, en un área con antecedentes de aguas sulfurosas y cavernas, reiterando que tampoco existen archivos sobre el análisis de riesgos geológicos.

“Se declara la inexistencia de la información en los términos indicados por la persona solicitante con fundamento en los artículos 140 fracción II y 141 de la Ley General de Transparencia”, fue la respuesta.

La operación de compra fue decidida por Enrique Doger Guerrero, entonces delegado del IMSS en Puebla, y aprobada por Mikel Arriola, quien fungía como director nacional del instituto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El edificio Cima, situado en la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, detrás de la Universidad Iberoamericana Puebla, iba a ser adaptado para hospital del IMSS, proyectando además una inversión de 21.8 millones de dólares para ello.

Entre 2017 y 2019 el proyecto fue envuelto en litigios, señalamientos de irregularidades legales por parte de socios del propio centro y observaciones técnicas de la Auditoría Superior de la Federación. Tras varios intentos fallidos de reconversión el inmueble fue declarado inservible para el sector salud, y nunca funcionó como hospital.

En algún momento el instituto indicó que albergaría las oficinas administrativas de la delegación norte, que actualmente se encuentran atrás del hospital de San José, pero a la fecha eso no ha ocurrido.

Frente al fracaso, el gobierno federal, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, optó por destinar mil 600 millones de pesos para construir un nuevo hospital de San Alejandro, aunque en la misma colonia de la ciudad de Puebla en la que estaba el anterior, abanderado por Zoé Robledo, actual director del IMSS, y bajo gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional. La apertura del nosocomio está prevista, en teoría, para noviembre de 2025.

El nuevo San Alejandro dispondrá de 282 camas de hospitalización, seis quirófanos, 35 consultorios y 35 especialidades, lejos de las 415 camas del antiguo nosocomio.

No obstante, esta baja se compensará con la construcción de un hospital en Amozoc, en la en la colonia Exhacienda Las Ánimas, el cual contará con 260 camas, 59 consultorios de especialidades, entre nueve y 12 quirófanos, servicio de urgencias las 24 horas, una sala de hemodinamia y una clínica para la atención del cáncer de mama.

Cabe precisar que la edificación de ambos forma parte de un mismo plan del gobierno federal.

Terreno complejo exige vigilancia constante en hospital de San Alejandro

La ubicación del renovado hospital plantea desafíos de ingeniería por la variabilidad del subsuelo en la colonia Amor. Según José Alejandro Núñez Torres, de la vicepresidencia de Actualización del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (Cicepac), el predio combina estratos de roca, suelos compresivos y depósitos hidrotermales, situación que eleva los riesgos de asentamientos diferenciados y compresión excesiva.

A pesar de ello, el especialista destaca que la nueva estructura, más baja y de menor volumen, reduce la presión sobre el terreno y mejora la estabilidad ante sismos, aunque solo la operación real y un movimiento telúrico pondrán a prueba la seguridad del inmueble.

El integrante del Cicepac agrega que la decisión de mantener el hospital en esa zona se debió, en parte, a la conectividad y viabilidad logística en la atención médica. Sin embargo, advierte que la solución estructural requiere seguimiento, estudios y mantenimiento constante para prevenir daños, dado que la geotecnia del área es reconocida por presentar retos singulares para la infraestructura.

La reconstrucción y reapertura del hospital de San Alejandro dejan al descubierto la falta de transparencia y la discrecionalidad administrativa del IMSS, al no justificar públicamente decisiones críticas sobre el uso de recursos públicos.

La ausencia de dictámenes técnicos y la negativa deliberada a informar imposibilitan el escrutinio ciudadano y profundizan el escepticismo de la población.

Los beneficiarios, más de un millón de derechohabientes poblanos, esperan que la solución hospitalaria no solo recupere la oferta perdida por el sismo e 2017, sino que garantice seguridad, oportunidad y calidad en la atención médica que, a juicio de los expertos, dependerá más que nunca de la vigilancia permanente en la operación estructural y administrativa.