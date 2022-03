Desaparecen dos mujeres en Jolalpan; familiares exigen a la FGE agilizar su búsqueda

Familiares de Lesli Parra Chávez y Rubicela Alvillar Hernández exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilizar la búsqueda de las mismas, pues desaparecieron el pasado 13 de febrero –hace mes y medio– cuando entregaban un pedido de comida en el municipio de Jolalpan, en el sureste del estado.

Acusaron que el personal del organismo les dice que deben esperar su turno para ser atendidas pues hay más casos de desaparecidos, respuesta que consideraron como carente de sensibilidad pues indicaron que la vida de sus familiares está en riesgo pues no volvieron a tener ninguna noticia de ellas desde la fecha mencionada.

“Ellas trabajaban juntas, desaparecieron cuando iban a entregar un pedido de comida, estaban trabajando, no sabemos nada de ellas. Fiscalía nos dicen que nos esperemos, que hay más casos, que no es el único caso pero pues nosotros pensamos que a todos nos deben dar prioridad, es la vida de dos personas las que están en peligro y no nos pueden decir que nos esperemos o que con más calma, pues nosotros estamos desesperados, estamos muy preocupados por ellas, no sabemos nada de ellas”, expuso la hermana de Lesli Parra.