Viernes, octubre 31, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Desde hace cuatro día, se perdió el rastro la activista María Mendoza Lucas mientras viajaba a Puebla

Isaí Pérez Guarneros

La activista trans y defensora del territorio en el estado de Oaxaca, María Mendoza Lucas, fue reportada como desaparecida desde el pasado 27 de octubre, fecha en la que se dirigía al estado de Puebla.

Desde colectivos como Rebeldía Resistencias se informó que Mendoza Lucas ha acompañado diversas luchas de los pueblos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón y ha participado activamente en protestas contra el fenómeno de la gentrificación. Además, estudia y promueve la medicina tradicional.

Integrantes de dicho colectivo denunciaron que, debido a su identidad de género, el riesgo de que sea víctima de algún delito se incrementa hasta tres veces, por lo que urgieron a los gobiernos estatales de Puebla y Oaxaca a coordinar esfuerzos para lograr su pronta localización.

La Comisión de Búsqueda de Personas de Oaxaca emitió un boletín en el que se detalla que la activista vestía una blusa verde, pantalón de mezclilla negro, tenis negros y una gorra roja al momento de su desaparición.

Además, los colectivos exigieron a las autoridades estatales y federales la aplicación de protocolos con perspectiva de género, así como medidas de protección para las personas defensoras de la diversidad sexual.

Esto cobra especial relevancia porque María Mendoza había denunciado acoso por parte de diversas personas días antes de su desaparición, tanto por su activismo como por su identidad de género.

Durante la noche del jueves, la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla también emitió un boletín para activar los protocolos de búsqueda y difundir su información en la entidad.

