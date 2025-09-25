Jueves, septiembre 25, 2025
Un centenar de policías se moviliza a San José Zetina para cumplir orden de desalojo; la diligencia no se cumplió

Fracasa operativo de desalojo ordenado hace 23 meses en San José Zetina por resistencia de pobladores.
Fracasa operativo de desalojo ordenado hace 23 meses en San José Zetina por resistencia de pobladores.
Patricia Méndez

Por cuarta ocasión, policías municipales, estatales y ministeriales no lograron concretar el desalojo de los habitantes de la exhacienda de San José Zetina, operativo realizado la mañana de este jueves, debido a la oposición frontal de los pobladores. Más de cien agentes de seguridad pública, junto con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), se movilizaron en más de 50 patrullas a la comunidad, ubicada a 50 minutos del centro de Puebla.

El propósito era ejecutar una resolución judicial emitida por el juez Salvador Hernández Martínez para restituir 400 hectáreas de la exhacienda a la inmobiliaria Vasur, fallo que data de hace 23 meses. Al llegar, tras intercambiar palabras con los habitantes, los policías desistieron y se retiraron, asegurando que preferían evitar un conflicto mayor porque los pobladores amenazaron con defender el predio empleando la fuerza.

Fue poco después de las 10 horas cuando los efectivos se retiraron en caravana. Entretanto, cerca de 50 pobladores permanecieron apostados para bloquear cualquier posible ingreso de las autoridades. Hasta la tarde, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni Seguridad Ciudadana ni la fiscalía emitieron ningún pronunciamiento respecto a la diligencia intentada.

Fuentes periodísticas refieren que el juez otorgó un ultimátum para cumplir la orden de desalojo, pues la FGE no la ha ejecutado pese a que fue girada hace casi dos años. El último intento, previo al actual, ocurrió el 14 de mayo, sin éxito. El conflicto comenzó en 2023, tras la denuncia de la inmobiliaria Vasur, que acusó de despojo ilegal a un grupo de habitantes. El litigio sigue abierto aunque el juez ordenó la restitución, el proceso penal sigue sin concluir.

Durante 2025, se han postergado tres audiencias porque los ocho acusados, residentes de San José Zetina, Azumiatla, han cambiado de defensor y presentado quejas contra jueces o han argumentado enfermedad. Este jueves, los pobladores reiteraron su disposición a mantenerse en alerta para defender las hectáreas que, afirman, la inmobiliaria busca despojarles.

