Desalojan a los comerciantes informales de Medicina y el Hospital Universitario

Casetas de comerciantes informales fueron retiradas de la zona de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), del Hospital Universitario y de la colonia Satélite, la tarde de este viernes.

El operativo también se llevó a cabo en zonas aledañas de las calles 25 y 31 Poniente.

“Durante el operativo se realizó el retiro de casetas y de comerciantes populares que ocupaban espacios públicos sin autorización, con el propósito de garantizar la movilidad peatonal y vehicular, así como la seguridad en zonas de alta afluencia”, dijo la Secretaría General de Gobierno (SGG).

La dependencia aseguró que cuenta con “una estrategia clara de reordenamiento comercial que se implementa de manera progresiva, priorizando el bienestar ciudadano y el rescate de los espacios públicos”.

A través de un comunicado, la dependencia refirió que mantiene diálogo con las organizaciones que se encontraban en los espacios descritos.