Antes de ser desaforado, Toledo presentó una licencia para separarse del cargo de diputado

Ante las versiones extraoficiales de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) prepara una orden de aprehensión contra el diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez, éste presentó solicitud de licencia para dejar el cargo por tiempo indefinido.

De acuerdo con el documento que difundieron diversos medios de comunicación nacionales, Toledo justificó su decisión en una supuesta falta de condiciones para defenderse del delito de enriquecimiento ilícito que le imputa la FGJCDMX.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, se puede leer en el documento que selló de recibido la Cámara de Diputados con fecha de hoy.

La solicitud de licencia será sometida a votación del pleno de la Cámara Baja, la cual se erigirá en Jurado de Procedencia a las tres y media de este miércoles para definir si procede el desafuero a Toledo, a fin de retirarle la inmunidad procesal penal que goza como legislador.

Toledo ocupa una curul en la Cámara de Diputados desde 2018 y logró su reelección para un periodo más de tres años el 6 de junio pasado, tras ganar el distrito poblano de San Martín Texmelucan como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia que conformaron Morena, el PT y el PVEM.