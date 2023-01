Desacata Angon orden del Poder Judicial e intenta desalojar a regidora con la fuerza pública

De manera abrupta la sesión de cabildo de hoy en el ayuntamiento de San Pedro Cholula tuvo que ser suspendida, luego de que la edil panista, Paola Angon Silva, desacató un ordenamiento de la Justicia Federal y pretendió desalojar con la fuerza pública a la regidora priista Beatríz Pérez Fragoso.

El pasado 30 de noviembre, a Beatriz Pérez Fragoso la Contraloría de la Comuna cholulteca le dictó una medida cautelar cesándola como integrante del cabildo, pues se le acusa de ser regidora y simultáneamente empleada de confianza del gobierno local, lo que implicaría daño patrimonial al gobierno por estar prohibido tener esas dos funciones, aunque ese señalamiento no ha sido sustentado con pruebas.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito dejó sin efecto la medida cautelar y la suspensión provisional en contra de Pérez Fragoso, quien se presentó a la sesión del máximo órgano de gobierno de San Pedro Cholula, a lo que la munícipe panista, Paola Angon Silva respondió ordenando a una policía municipal que desalojara a la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El pretexto manifestado por Angon para su desacato es que no había sido notificada oficialmente de la restitución de Pérez Fragoso ordenada por el Poder Judicial de la Federación.

La sesión tuvo que ser suspendida, pero Pérez Fragoso emitió un comunicado en el que estableció: “De manera arbitraria y con un claro sesgo político represivo, la presidenta Paola Angon ordenó mi desalojo del salón de sesiones sin ningún argumento o justificación.

“Con este hecho, el gobierno de San Pedro no solo desacata un ordenamiento federal, sino que pone en riesgo el interés social al impedir que participe en la toma de decisiones de Cabildo. Es notorio pues, que el conflicto de la presidenta con una servidora es personal. No le interesa la ley, no le interesa el alcance de un resolutivo federal y tampoco le interesa la sociedad cholulteca.

“Los ciudadanos están cansados de políticos autoritarios y represores, de políticos que utilizan el poder para amedrentar y hostigar a quienes consideran sus enemigos. Este es un llamado para que el gobierno de San Pedro acate en lo inmediato el ordenamiento del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y me permita incorporarme a mi labor como regidora.

De lo contrario estaría obstaculizando la paz social y el orden público, además que caería en otra ilegalidad, como lo hizo con mi suspensión a través de la Subcontraloría.

“A los cholultecas les digo que seguiré en la lucha hasta que se respete el resolutivo y la voluntad popular, pues mi cargo es de elección, no soy empleada de Paola Angon. Aquí estamos presentes y representando los intereses de Cholula, no del grupo el poder”.

