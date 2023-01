Por desabasto de combustible 22 gasolineras están cerradas en Puebla capital: Onexpo

Por lo menos 22 estaciones de servicio en la ciudad de Puebla permanecían cerradas, hasta el cierre de la presente edición, por no contar con gasolinas ni diésel para vender.

En tanto que otras 34, aunque estaban operando, lo hacían a medias porque solo disponían de uno de esos productos, confirmó a La Jornada de Oriente, José Sánchez Rojo, vicepresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

En entrevista vía telefónica, informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) les indicó que en el transcurso de la tarde-noche de ayer llegarían los equipos y uniformes que reclaman integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Es importante mencionar que por la falta de los mismos, desde el domingo por la noche, los sindicalizados no realizan maniobras de carga y descarga de combustible en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) ubicada en la capital poblana.

Agregó que la paraestatal también indicó a los gasolineros que en cuanto se retomen las actividades, las estaciones de servicio que están cerradas, serán las primeras en ser abastecidas.

De hecho, refirió que la Petróleos Mexicanos se comprometió a realizar viajes extraordinarios para poder surtir lo más pronto posible a las gasolineras más afectadas.

El vicepresidente resaltó que no se trata de un problema de falta de combustible en la TAR sino que por el conflicto sindical no es posible distribuirlo.

“Sí hay producto en la terminal, lo que no hay es el personal para operar la planta y para operar las pipas, sí hay personal pero no tienen equipo de seguridad que no lo han entregado Pemex, entonces los trabajadores no quieren trabajar hasta que tengan el equipo de seguridad correspondiente”, explicó sobre el origen del problema.