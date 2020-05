Des-judicializar la vida social

“Una civilización que se muestra incapaz de

resolver los problemas que su funcionamiento suscita,

es una civilización decadente”.

Aime Cesaire

Corriendo cuatro semanas de confinamiento por la pandemia mundial, que está terminando con la paciencia de muchos y la capacidad de otros, lo que se arrojará como resultado es que la ciencia del derecho y el Estado se convirtieron en un laboratorio social, es decir, se dedicaron a conocer, averiguar y constatar cuál es la reacción de la sociedad por el hecho de vivir sin tribunales ni juzgados durante un determinado tiempo; por que, en lugar de resolver las controversias en los tribunales, se pueda plantear otra serie de alternativas que dejen fuera la intervención de esos órganos, que son un elevado costo para el Estado; alternativas que no son otras sino, principalmente, la conciliación o el acuerdo entre las partes; alternativas que, quizás, responden a la denominada “intolerancia al infortunio”, es decir, al hecho de que la sociedad actual está acostumbrada a la única alternativa de acudir a las instancias judiciales sin, previamente, considerar otras. Por ello y por muchas otras razones, los juzgados y los tribunales están rebasados en su capacidad de trabajo y es constante la apertura de nuevos juzgados y tribunales.

Así, aprovechando esta situación mundial de la pandemia, no faltará que en algún lugar de este planeta se estén recopilando toda una serie de datos, informes, estadísticas y resultados de lo que está sucediendo con una sociedad confinada y, particularmente, sin los servicios de administración de justicia. Así, con todos esos datos, técnicos en la interpretación del comportamiento de la sociedad, arrinconados, están observando cómo es el desenvolvimiento de una sociedad sin jueces, una sociedad sin tribunales, una sociedad sin abogados.

No debe perderse de vista que en todos los países del mundo occidental se ordenó cerrar los juzgados y tribunales, es decir, se paralizó la función del poder judicial para que, con ello, se evitara una mayor propagación de la enfermedad que circula. Sin embargo, bien se ha tratado de una oportunidad para analizar las consecuencias de esta sociedad global sin la existencia de un juez o un tribunal que conozca de la multitud de casos que causan controversias por la simple convivencia social. Entonces, ha servido para conocer cuál es la reacción a la ausencia del funcionamiento de esas oficinas, cuál sería el alcance y la necesidad de contar con tantos miles de tribunales y juzgados, pues en todo el mundo son excesivos los gastos del cualquier Estado en el rubro del poder judicial.

Sin embargo, el problema es tanto disminuir la carga económica y los gastos del Estado por las labores tan importantes de la administración de justicia como observar la reacción de cerrar los tribunales y los juzgados a piedra y lodo y dejar a criterio, por ejemplo en los juicios de amparo, de quien se queda en guardia valorar cuál de las demandas que los justiciables pretenden presentar es de urgencia y cuál no. Pero lo más preocupante resulta que, así, se rompe con toda la parte romántica del Estado de derecho y la división de poderes, con la teoría de los pesos y contrapesos; porque, ante la actuación libre y desenfrenada de la administración pública para hacer frente al problema de la pandemia, desde luego, se causan excesos, omisiones, arbitrariedades, corrupción, etc. Frente a lo cual, el hecho de no contar con los tribunales prestos para tener acceso inmediato a la administración de justicia da como consecuencia la vulneración manifiesta de ese derecho, pero, sobre todo, la ausencia de los contrapesos en la administración pública.

Es bien sabido en la historia del derecho que lo primero que hacían los Estados totalitarios era secuestrar el poder judicial y, después, el legislativo; primordialmente, el control de las decisiones judiciales, pues resulta sumamente trascendente que sea intervenido por la propia administración pública o, bien, que no sean un escollo para sus acciones y políticas públicas.

No debe extrañarnos que, a partir de esta situación que se está viviendo de completa calamidad, en unos pocos años se ponga en la mesa de este sistema mundial globalizado la pertinencia de disminuir los tribunales y juzgados, y el mejor antecedente será lo que hoy está ocurriendo, cuando estamos viviendo, prácticamente, dos meses y medio sin esa función judicial del Estado. Por lo que esta situación será la mejor herramienta argumentativa de que al poder judicial se lo puede poner en un proceso de adelgazamiento, con lo que ello representa. No obstante, no se debe perder de vista por qué surgió el monopolio del Estado en la administración de justicia: para evitar una sociedad violenta y la aplicación de la ley del taleón. Pues, dejar que cada quien haga lo que quiera es un paso previo a la barbarie. Por ello, hoy estamos viviendo, peligrosamente, los primeros pasos de la des-judicialización de la vida social, de la que —por cierto— falta que se enteren los otrora “juristas”, hoy flamantes “operadores jurídicos”.