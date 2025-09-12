Jueves, septiembre 11, 2025
Derrumbe en mina de arena de Tlahuapan deja muerto a un joven de 27 años 

Protección Civil descarta que otras personas hayan quedado sepultadas 

Un derrumbe en mina de arena en San Juan Cuauhtémoc, Santa Rita Tlahuapan, dejó un joven muerto y movilizó a rescatistas y voluntarios
Isaí Pérez Guarneros

Un derrumbe en una mina de arena a cielo abierto de la comunidad de San Juan Cuauhtémoc, municipio de Santa Rita Tlahuapan, dejó como saldo la muerte de un joven de 27 años.

De acuerdo con testimonios de pobladores, el accidente ocurrió en un predio particular donde se realizaba extracción de arena de manera irregular. El sitio ya había sido clausurado por el gobierno del estado al no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, pero continuaba operando.

Los primeros reportes señalan que la víctima mortal fue identificada como Nazario Sánchez Ordaz, quien presuntamente manejaba la maquinaria cuando un movimiento provocó el alud que lo sepultó.

Su cuerpo fue rescatado por habitantes y trasladado a su domicilio, sin que hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) haya realizado el levantamiento correspondiente.

De manera extraoficial, se informó de al menos otras dos personas atrapadas, aunque la versión no pudo confirmarse por más de una hora debido a que la zona carece de señal telefónica y el acceso es complicado.

La presidencia auxiliar de San Juan Cuauhtémoc emitió un llamado a la población para sumarse a las labores de rescate, que se realizan con apoyo de voluntarios y autoridades.

Al lugar acudieron integrantes de Protección Civil municipal y estatal. A través de un comunicado, las autoridades confirmaron la muerte del joven y descartaron, preliminarmente, que otras personas hayan quedado atrapadas.

Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una postura de parte del gobierno estatal sobre si la mina ya había sido clausurada, como indicaron los testimonios de habitantes de la zona.

Conductor de ruta Bulevar-CU impide asalto en el Centro Histórico y es herido de bala

Isaí Pérez Guarneros -
El conductor de un camión de la ruta de transporte público Bulevar-CU, identificado como José Daniel, recibió un disparo en el abdomen la mañana...
00:01:19

FGE investiga a Crystal Motors por presuntamente cometer fraudes con ventas de autos

Isaí Pérez Guarneros -
Integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) realizan diligencias en la agencia de vehículos Crystal...

Cateo en Tepeojuma en la finca “La Tuza”; habrían hallado estupefacientes y un arsenal

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Izúcar de Matamoros, Pue.— En el silencio de la madrugada, una caravana de patrullas rompió la calma de las calles de Tepeojuma. Vecinos de...

