Derrumbe en mina de arena de Tlahuapan deja muerto a un joven de 27 años 

Un derrumbe en una mina de arena a cielo abierto de la comunidad de San Juan Cuauhtémoc, municipio de Santa Rita Tlahuapan, dejó como saldo la muerte de un joven de 27 años.
De acuerdo con testimonios de pobladores, el accidente ocurrió en un predio particular donde se realizaba extracción de arena de manera irregular. El sitio ya había sido clausurado por el gobierno del estado al no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, pero continuaba operando.
Los primeros reportes señalan que la víctima mortal fue identificada como Nazario Sánchez Ordaz, quien presuntamente manejaba la maquinaria cuando un movimiento provocó el alud que lo sepultó.
Su cuerpo fue rescatado por habitantes y trasladado a su domicilio, sin que hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) haya realizado el levantamiento correspondiente.
De manera extraoficial, se informó de al menos otras dos personas atrapadas, aunque la versión no pudo confirmarse por más de una hora debido a que la zona carece de señal telefónica y el acceso es complicado.
La presidencia auxiliar de San Juan Cuauhtémoc emitió un llamado a la población para sumarse a las labores de rescate, que se realizan con apoyo de voluntarios y autoridades.
Al lugar acudieron integrantes de Protección Civil municipal y estatal. A través de un comunicado, las autoridades confirmaron la muerte del joven y descartaron, preliminarmente, que otras personas hayan quedado atrapadas.
Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una postura de parte del gobierno estatal sobre si la mina ya había sido clausurada, como indicaron los testimonios de habitantes de la zona.
