La semana pasada escribí sobre nuestras izquierdas latinoamericanas y en ese artículo afirmé que me parecía desafortunada la participación de Evo Morales para un siguiente periodo, lo que significó el pretexto para que la derecha de ese país iniciara un movimiento exigiendo su dimisión. La verdad es que me quedé corto y lo que vemos ahora es un descarado golpe de estado orquestado desde Washington, con el beneplácito de los grupos conservadores de Bolivia y de la región y con objetivos políticos y comerciales, lo que resulta particularmente molesto. Es decir, el movimiento no fue en pos de todos los bolivianos, como argumentan sus cabecillas, fue en beneficio de las élites de derecha desplazadas por el movimiento de Morales hace años y por los espurios intereses de la potencia del norte que ha buscado desmantelar el avance de la izquierda en el Continente. Hay litio, gas, coca y todo estaba bajo la vigilancia y control de un gobierno que mostró en estos años ser bastante exitoso a nivel económico y social. No lo digo yo, lo dice Forbes en un reportaje publicado en marzo pasado: “El gobierno boliviano prevé un crecimiento de 4.7 por ciento en 2019, mientras que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estiman que la economía del país sudamericano crecerá 4.2 y 4.3 por ciento, respectivamente. Estas estimaciones ponen a Bolivia por encima de economías como la brasileña (2.2 por ciento) o la chilena (3.5 por ciento). (…) Los crecimientos superiores a 4 por ciento observados por esta nación en los últimos años (en promedio 4.5 por ciento) se puede explicar por el cambio del modelo económico, el cual dejó de ser neoliberal y se centró en uno propio: el ‘Modelo Económico Social Comunitario Productivo’”. Pero claro, eso no podía gustar a la derecha intolerante, clasista, racista y rapaz de Bolivia que representa a toda la de América, Continente profundamente afectado desde la atroz colonización que insertó diversos modelos anómalos desde el siglo XVI sustentados primero en traer “civilización y verdad” a territorios “salvajes y paganos” para más adelante traer “desarrollo y razón económica, ciencia y nuevas verdades” en el mundo neoliberal de hoy. Hoy, la máxima representación de esa derecha atroz la da la autonombrada presidente de Bolivia, Jeanine Añez, que en un auténtico aquelarre, en un festín oscurantista, entra a la casa de gobierno con una Biblia y agradece a dios porque tal libro entró a Palacio. Esta proclama va en un sentido muy similar a lo dicho por un pastor cercano a Luis Fernando Camacho –empresario, rijoso líder de grupos de sesgo paramilitar, detractor de lo indígena y líder opositor – “nunca más volverá la Pachamama” al gobierno.

Dolió y mucho a estos grupúsculos la llegada de los indígenas al poder en un país que tiene una mayoría indígena. Ya no se trata del auge económico, ni siquiera de la crisis política provocada por el propio Morales al forzar su participación en las elecciones de este año –ya se están mostrando evidencias de que no hubo fraude electoral lo que deja muy mal parada a la OEA–, se trata de la soez rapacidad de empresarios nacionales e internacionales que se frotan las manos con avidez pues podrán hincar los dientes en los jugosos recursos del país andino; se trata también de la “puesta en orden” a nivel político y social, del retorno a lo “justo y santo”, se trata de la exigua victoria de la derecha en una región que está viviendo un despertar de la sociedad y sectores vinculados a las izquierdas. Es el triunfo comprado y salto de un equipo de tercera división a la categoría grande por la pretendida razón de que lo merece, pues ya era justo. Claro está, mediante el soborno o contubernio con todos los árbitros posibles y la injerencia de grupos externos. La derecha latinoamericana ha logrado ubicar a ciertos de sus líderes, la mayoría de los cuales carecen de muchas luces, como Bolsonaro y Piñera, y ha cooptado a supuestos centro–izquierdistas como Moreno. Nuestras derechas, por otro lado, han probado ya en el poder su total incapacidad para gobernar sin plegarse a intereses de grupos empresariales repletos de facinerosos, sin permitir que medre el crimen organizado y sin entregar el cuerpo y sus naciones a los intereses del FMI, el BM y la OCDE, en un nalgapronteo francamente escandaloso. En México, el caso ejemplar son los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto (en una centro–derecha bien extraña).

Como se ve, nuestras derechas harán todo lo necesario para regresar a un orden establecido por ellos mismos que no solo está vinculado a cuestiones de capitales y “alcurnia”, sino que en nuestro Continente también está relacionado con el color de la piel y las creencias. Nuestras derechas son católicas o protestantes, según sea el caso (por supuesto, defensoras de la “vida”, detractoras de los derechos LGBTQ y protectoras de pederastas); supuestamente aliadas de la empresa, pero con demasiada frecuencia relacionadas con casos de corrupción, evasión de impuestos, explotación laboral; finalmente, partidarias de causas sociales, siempre y cuando estén en la lógica de la caridad, la beneficencia y la limpieza de conciencias. Las derechas producen ideologías vacuas y participan en el juego de la democracia solo como un paso para llegar al poder. Si eso falla, bueno, un golpe de estado, blando o duro siempre será una opción viable. Ahora fue Bolivia… ¿quién sigue?