Colectivos de derecha buscan frenar reforma que prohibiría terapias de conversión sexual en Puebla

La Asociación de Padres de Familia por la Vida y la Familia, Mujeres de Iniciativa e Iniciativa Ciudadana pidieron al Congreso de Puebla frenar el dictamen de una reforma al Código Penal que sancionaría con cárcel las terapias de conversión que atentan contra la libre orientación sexual e identidad de género.

Los integrantes de esos colectivos de derecha, que tienen como principales aliados a los diputados del PAN, acusaron que la propuesta pretende coartarles el derecho de interferir en las decisiones de sus hijos que los lleven a lo que denominaron “malos pasos”.

En conferencia de medios solicitaron al Congreso regresar el dictamen a comisiones para que sean incluidos en la revisión del tema, con el propósito de acotar sus alcances.

Los cambios propuestos al Código Penal buscan sancionar a personas y empresas que promuevan, impartan, apliquen, obliguen o financien ese tipo de tratamientos con uno a tres años de cárcel y multas de 50 a 200 días de salario, es decir, de 7 mil 85 pesos a 28 mil 340 pesos.

Durante la revisión del proyecto en el interior de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el director de Asuntos Jurídicos del Congreso, Gilberto Ramón Navarro Jiménez, descartó que la medida responda a una “ocurrencia”, pues cuenta con el respaldo de organismos internacionales y ya ha sido legislada en cinco entidades federativas del país.

De hecho, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó desde 2012 que ese tipo de terapias carecen de justificación médica y representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas.

“La homosexualidad no es un trastorno o enfermedad, no requiere cura. En consecuencia, no existe indicación médica para el cambio de orientación sexual”, observó la directora de la OPS, Mirta Roses Periago.

El dictamen fue aprobado el martes pasado por unanimidad de votos en el interior de la Comisión de Procuración y debió someterse a votación del pleno del Congreso en la sesión pública del 26 de mayo, sin embargo, no fue incluido en el orden del día ni en asuntos generales.