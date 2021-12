La derecha y su analfabetismo político

Hace unos 5 años, en 2017, en plena efervescencia de la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ante las cámaras de televisión pronunció algunas frases que denotaban el ánimo con la que afrontaría la contienda electoral. Después de una pregunta sobre ¿qué iba a hacer si perdía la elección al año siguiente?, respondió con una amplia sonrisa, “si no voy a Palacio Nacional, me voy a ´La Chingada´”, refiriéndose a un rancho heredado de sus padres en el Estado de Tabasco. Para ese entonces, muy pocos pensaban que en julio de 2018 vendría un cataclismo de carácter social y democrático. Un movimiento que se venía gestando desde hacía años en las entrañas del pueblo y que provocaría el estrepitoso derrumbe de uno de los regímenes más corruptos, autoritarios, longevos y mejor cimentados de la historia moderna de nuestro país.

De este golpe brutal no se ha repuesto la derecha conservadora. La naturaleza profunda de este fenómeno no ha sido aún comprendida por la mayoría de los intelectuales y de los voraces opinólogos, ahora opositores que siguen rumiando con rabia la derrota adjudicándola a la ignorancia de un pueblo engañado por un “mesías tropical”. Otros, entre ellos quienes acuñaron el mote despectivo, acostumbrados a que la historia les pida cita en sus gabinetes o en sus estudios de grabación, han establecido una especie de ruta a seguir como si aquí únicamente hubiéramos cambiado de presidente. Cerrados a sus prejuicios y a sus ideas preconcebidas, creyéndose unos sus propias mentiras y otros haciéndolas suyas de tanto repetirlas no entendieron entonces, ni entienden ahora, al hombre, porque aún los más ilustrados, tienden a caricaturizarlo, porque los reduce sólo al fenómeno electoral. No entienden al movimiento social del que este hombre forma parte.

López Obrador es sólo un intérprete y un producto de una urgencia de los cambios, es uno más entre muchos, pero el más visible, el conductor del proceso, la voz que más se escucha, pero sólo uno más entre millones. Cuando la gente corea “no estás sólo”, se lo grita no sólo a él, se lo dice al país y al mundo entero. Es ciertamente una expresión de apoyo, pero es también la forma de refrendar un compromiso:

estamos contigo mientras tú estés con nosotros, mientras cumplas con lo que mediante nuestros votos te ordenamos.

- Anuncio -

En cambio, la derecha, ante la multitud reunida el primero de diciembre en el zócalo, los deslumbró y los indujo a variados enojos, dudas e incertidumbre ante lo que ocurría en esa reunión festiva. Tardaron en reaccionar y, tuvieron que cavar algunas de sus usuales trincheras antes de lanzarse a la abierta descalificación. Miren que decir sobre los más de 250 mil presentes “fueron acarreados”, que “fue una borregada”, sólo demuestra la desesperación ante su ceguera política.

Salvo honrosas y contadas excepciones, la oposición, la intelectualidad y la prensa que este momento histórico exige, siguen sin esperanza, sin saber descifrar cómo se gesta el cambio, sin comprender la naturaleza profunda del cataclismo social qué en lugar de mandar en el 2018 a López Obrador a “La Chingada”, lo llevó a Palacio Nacional.