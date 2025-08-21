Deporta EU 23 poblanos cada 24 horas; el año podría cerrar con 9 mil casos: IPAM

De enero al 13 de agosto, un total de 5 mil 360 migrantes poblanos han sido deportados de Estados Unidos, un promedio de 23 personas cada 24 horas, informó el titular del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM), Felipe David Espinoza Rodríguez.

Sin embargo, al cierre de año se prevé que la cifra llegue a 9 mil casos, lo que significaría una disminución del 35 por ciento, si se compara que en 2024 la Secretaría de Gobernación federal (Segob) registró 14 mil 412 poblanos deportados por ingresar al país vecino de manera ilegal.

Además, agregó que el gobierno estatal logró repatriar a 49 restos humanos desde Estados Unidos, al igual que se pudo ayudar a 145 migrantes con solicitudes de documentos oficiales.

En rueda de prensa, el funcionario estatal informó que de los 5 mil 360 deportados, son pocos paisanos los que han solicitado la ayuda económica del programa “Migrante Emprende”, que otorgar 20 mil pesos para iniciar un negocio.

“Muchos de nuestros paisanos deportados se quedan en la frontera, intentando pasar nuevamente, esperando que sus familiares les envíen recursos para poder intentarlo; otros regresan a sus lugares de origen y sin tener conocimiento de los programas que maneja el gobierno”, declaró.

Por esta razón, dijo que se encuentran recorriendo las 21 regiones del estado para dar a conocer la ayuda gubernamental, con reuniones en Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco y localidades de la Sierra Norte y Negra.

En su oportunidad, la directora de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Lizeth Gallegos Lozano, prevé que el año concluya con 9 mil deportaciones de migrantes poblanos.

En respuesta, dijo que el gobierno estatal pondrá en marcha una estrategia para que se reduzca hasta en un 35 por ciento, con acompañamiento remoto y presencial, atención victimológica y psicológica, y el asesoramiento jurídico a los paisanos en las Casas de Puebla en Estados Unidos.

Estas oficinas tienen sedes en Los Ángeles, Nueva York, Passaic y Chicago, donde participan 13 despachos legales y organizaciones no gubernamentales en apoyo a los poblanos.

Ante la intensificación de las redadas por parte de las autoridades estadunidenses y deportaciones exprés, informó que se firmó un convenio con el IPAM, para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes en EU, con atención integral y perspectiva de justicia.

En albergues, han atendido a 139 niños migrantes en tránsito

En otro tema, el titular del IPAM, Felipe David Espinoza, reveló que, en lo que va del año, han atendido a 139 niña y niños migrantes en albergues del Sistema Estatal DIF (SEDIF), quienes se encontraban en tránsito por México para llegar a la frontera con Estados Unidos.

De los 139 menores, puntualizó que 125 son de origen centroamericano, principalmente de Guatemala y El Salvador, y solo cuatro poblanos, quienes de alguna manera llegaron a la frontera y los regresaron.

“En su mayoría son las niñas y niños que, al pasar por Puebla, son los que atienden los albergues del DIF, donde les dan cobijo, apoyo psicológico, alimentación y lo que requiera”, destacó.

El estado de Puebla forma parte de la ruta del migrante en México, especialmente para aquellos que se dirigen hacia el norte del país y la frontera con Estados Unidos. Es un punto clave debido a su ubicación geográfica y conectividad, tanto por carretera como por ferrocarril.

