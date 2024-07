Denuncian trabajadores de Cultura que fueron transferidos arbitrariamente a Dirección de Museos

Sindicalistas de la Secretaría de Cultura fueron traspasados sin su consentimiento a la Dirección de Museos por un acuerdo entre la directora, Anel Nochebuena Escobar, y el líder de la organización gremial, Jhovani Oliver Gallo.

Los empleados explicaron a esta casa editorial que desde la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, durante la administración que encabezó el ahora fallecido panista, Rafael Moreno Valle Rosas, alrededor de 40 trabajadores de base de la Secretaría de Cultura (SC) fueron comisionados a esta nueva institución, debido a que la mayoría ya laboraba en algún museo.

Sin embargo, en los últimos meses la SC intentó recuperar a estos trabajadores proponiendo una transferencia gradual para permitir a Museos Puebla contratar nuevo personal. Este planteamiento, aseguraron las fuentes, no fue bien recibido por la directora de Museos Puebla, Nochebuena Escobar.

En lugar de aceptar la propuesta de la SC, la directora de Museos Puebla negoció con Jhovani Oliver Gallo, secretario del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados, para que las plazas de estos 40 trabajadores fueran transferidas al OPD sin su consentimiento, afirmaron los agraviados.

El sindicato actualmente ocupa dos oficinas en el San Pedro Museo de Arte, donde opera los martes y jueves.

Desde 2022 han existido varios movimientos de transferencia de plazas pendientes, los cuales Oliver Gallo no ha realizado argumentando que “ya no es tiempo”. Sin embargo, ahora se han transferido estas 40 plazas sin consultar a los trabajadores, lo cual va en contra de las condiciones generales de trabajo del sindicato vigentes desde 2020, acusaron.

El artículo 37 de estas condiciones establece que cualquier cambio de adscripción debe realizarse mediante un acuerdo entre el sindicato, el trabajador y la SC. No obstante, los empleados afectados no fueron notificados y sus expedientes fueron transferidos a Museos Puebla sin su conocimiento.

El pasado jueves por la tarde, al realizarse el depósito de la quincena para todos los trabajadores del gobierno, los comisionados en Museos Puebla no recibieron su pago. Al investigar, descubrieron que sus expedientes ya habían sido transferidos a Museos Puebla sin notificación previa. Intentaron contactar al sindicato para aclarar la situación, pero Jhovani Oliver Gallo no los atendió, alegando que no se encontraba disponible.

Esta situación ha generado malestar e incertidumbre entre los trabajadores afectados, quienes exigen que se respeten sus derechos laborales y se reviertan las transferencias de plazas realizadas sin su consentimiento.