Denuncian que chofer de RUTA no se detuvo ante accidente en la Línea 2

El brazo de un usuario de la Línea 2 de la Red de Transporte Articulado de Puebla (RUTA) quedó atrapado en la puerta de una unidad mientras se desplazaba entre una estación y otra sin que el chofer detuviera el vehículo, a pesar de que el accidentado y los demás pasajeros le alertaron.

El periodista Josué Cantorán relató en la plataforma X lo que le sucedió la noche del pasado martes:

“Hace media hora la puerta de la unidad 233 de la línea 2 de @RutaPuebla_ me prensó el codo al cerrarse demasiado pronto en la estación de plaza cristal. Pude librarme hasta la siguiente parada porque el chofer no se detuvo. Creo que estoy bien pero me dolió bien culero” (sic).

“(…) Me dijo otra pasajera “pon tu denuncia porque no es la primera vez que pasa” y recordé el reportaje de @Manatimx, al respecto”, expresó el también director del portal Lumbreras.

Alejandro Jiménez, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla, completó la denuncia de Cantorán: “No hay botón de emergencia en el autobús. Los pasajeros que íbamos ahí lo buscamos y nada”.

La Red Urbana de Transporte Articulado ha registrado al menos cuatro usuarios han perdido alguna parte de su cuerpo tras quedar atrapados por las puertas de sus unidades, según información obtenida por el portal Manatí a través de Carreteras de Cuota Puebla.

De acuerdo con el reporte -dado a conocer el pasado 6 de octubre- la Línea 2 de RUTA, en operación desde abril de 2015, es la más peligrosa en este sentido, con tres incidentes graves registrados entre 2015 y 2024.

El caso más reciente ocurrió en abril de este año, cuando una mujer sufrió la amputación de su dedo pulgar derecho al quedar atrapada en una puerta. Cuatro meses después, en la Línea 3, otra usuaria perdió un dedo en un incidente similar.

El sistema RUTA ha acumulado un total de 225 casos de personas que quedaron prensadas en las puertas entre 2015 y 2024, de los cuales el 62 por ciento corresponde a la Línea 2, con 138 incidentes. En comparación, la Línea 3 ha registrado un solo caso de amputación y la Línea 1 no ha presentado siniestros de este tipo.

