Denuncian pobladores de Huitzilan de Serdán que antorchiastas retuvieron el triunfo electoral por compra de votos y amenazas

Ante los resultados de la jornada electoral de este domingo, que favorecieron al priista Josué Elías Velázquez Bonilla, pobladores de Huitzilan de Serdán denunciaron una serie de irregularidades que van desde la coacción del voto, intimidación y amenazas, hasta la falsificación de firmas en documentos oficiales y el uso de patrullas municipales para la compra de sufragios a favor del candidato de Antorcha Campesina.

Señalaron que la organización filial al PRI mantiene el poder en este bastión antorchista por un trienio más, para un total de 40 años, a base de ilícitos, fraude y represión en la región.

Los lugareños presentaron como pruebas fehacientes imágenes y videograbaciones que entregaron a esta casa editorial, en el que se observan los operadores de los dirigentes Adalid Córdova Muñiz, Sadi García Córdova y Delfino Bonilla Ángel.

Relataron que el jueves 3 de junio a las 23:35 horas, un grupo de personas que vigilaba maniobras indebidas antes de la jornada electoral, detectaron a cuatro patrullas de la Policía Municipal con 40 agentes que custodiaban el traslado de material electoral, así como dinero en efectivo para la coacción y compra de votos.

Dicho material, afirmaron, lo llevaron y almacenaron en el local del centro de operaciones de la Policía Municipal, ubicado en la comunidad de Totutla.

En esta junta auxiliar dijeron que la policía impidió que la gente se acercara a ver qué era lo que llevaban, argumentando que eran pertenencias personales de los policías.

Para el día 6 de junio a la 1:53 horas de la madrugada, informaron que las personas que resguardaban la vigilancia observaron que en la casa de la agrupación Antorcha Campesina, ubicada en el centro de Totutla, llegó una camioneta blanca de la marca HYLUX doble cabina, con placas XC-05-441, con el estado de procedencia oculto, en cuyo interior iba resguardada la ciudadana Janeth Solano Romero, presidenta de la mesa directiva de casillas.

Precisaron que Janeth a esa hora regresaba de ir a coaccionar y comprar votos con dinero en efectivo contenido en sobres blancos. Del mismo vehículo comentaron que bajó el copiloto a abrir la puerta del zaguán y una vez abierto entró la camioneta a la casa de Antorcha Campesina.

Posteriormente, refirieron que a las 2:26 horas salió la mencionada funcionaria encapuchada y resguardada por un grupo de más de 20 activistas encargados de la promoción, coacción y compra de votos, quienes la condujeron hasta su casa ubicada a aproximadamente 300 metros de dicho local.

Las tres noches previas a la Jornada Electoral, informaron que activistas de Antorcha Campesina, vestidos de negro y encapuchados, andaban en las comunidades del municipio en diferentes medios de transporte, quienes iban a las viviendas más pobres a intimidar y amenazar a la gente, haciéndose pasar por militantes del Morena.

Los pobladores dijeron que lograron ubicar algunos nombres de antorchistas encargados de promover, coaccionar y comprar votos en esta contienda electoral, traicionando a su propio pueblo y fortaleciendo el cacicazgo de la familia Córdoba Morán.

Se trata -denunciaron- de Delfino Bonilla Ángel, actual presidente de Huitzilan de Serdán; Javier Luna Arenas, juez de Paz de la comunidad de Zoyotla; Antonio Félix Moreno, regidor de la Junta Auxiliar de Totutla y Eustolia Rodríguez Santos.

Además, de Eliseo Manzano Segura, Eymard Cabrera Aldama, Filogonia Romero Ocampo, Angélica Bonilla Segura, Bartolomé Manzano, Nelson Zamacona Gómez y Said Cortés Hernández.

Finalmente, los ciudadanos huitziltecos afirmaron que se sabe de muchos otros actos ilícitos que no se pudieron documentarse debido a que la gente no quiere hablar por temor a represalias de los antorchistas.

- Anuncio -