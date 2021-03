Denuncian penalmente al candidato a diputado del PRI Jorge Estefan Chidiac

La abogada Cecilia Monzón Pérez reveló que Jorge Estefan Chidiac, quien tiene garantizado su pase al Congreso de Puebla por encabezar la lista de candidatos a diputados plurinominales del PRI, enfrenta una denuncia penal desde 2018 por supuesta falsificación de documentos.

“Sobra decir que una vez que se acredite (el delito), tárdeme lo que me tarde, voy a denunciar violencia política”, advirtió en un mensaje que difundió en su cuenta personal de facebook.

En una entrevista que Monzón concedió al programa Las Reporteras, que La Jornada de Oriente publicó en sus redes sociales el 8 de marzo pasado, explicó los hechos que motivaron la denuncia, los cuales quedaron enmarcados en el proceso de selección de candidatos del PRI de la contienda comicial pasada.

“Era candidata a regidora (del PRI) en la segunda posición (para el ayuntamiento de San Pedro Cholula) yo firmé esa posición, la segunda (…) y el candidato (a alcalde), que se llama Eduardo Zacatelco Quintero, tiene a bien falsificar mi firma para bajarme a la sexta posición”, detalló.

Agregó que trató de hablar con el presidente del PRI poblano para exponerle la situación, función que desempeñaba en ese entonces Jorge Estefan Chidiac, pero nunca obtuvo respuesta, porque siempre estuvo “ilocalizable” para ella.

Además, aseguró que el área jurídica del Comité Directivo Estatal (CDE) tricolor, órgano que encabezaba el actual candidato a diputado plurinominal, también se negó a atenderla bajo el pretexto de que se encontraba cerrada. “¿Cómo va a estar cerrada en pleno proceso electoral?”, cuestionó.

Cecilia Monzón presentó la denuncia por falsificación de documentos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Eduardo Zacatelco y Jorge Estefan, en el caso de este último por considerar que tuvo un grado de participación en la comisión del presunto delito.

“Hoy que se sabe que Jorge Estefan va en primer lugar en la lista de plurinominales, es un buen día para recordar que lo tengo denunciado”, manifestó la abogada en sus redes sociales, donde aseguró que las pruebas se encuentran en poder del Instituto Electoral del Estado (IEE), ya que ese organismo se quedó con el expediente del registro de la planilla de regidores del PRI al ayuntamiento de San Pedro Cholula.

“Es el día en que el instituto no manda el expediente y el juez de control no me da audiencia para tal efecto”, reprobó.