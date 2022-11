Denuncian padres de menor con autismo que en escuela discriminaron a su hijo

Padres de un niño autista que presenta regresión terapias en sus terapias por maltratos en la escuela particular Colegio María Lombardo Toledano, acudirán al Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación (Conapred) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CEDH).

Héctor Rugerio, padre del menor, expresó: “Mira, mi niño tiene 5 años, es autista. Debido a la pandemia se escolarizó este año en segundo grado de preescolar, ya que las escuelas especiales fueron muy afectadas por lo mismo, por lo que acudimos al Colegio María Lombardo Toledano, donde nos recibió la directora. Le platicamos y le hicimos llegar el expediente del niño, incluso nos pidió actualizarlo, por lo que aceptaron ingresarlo a sus aulas, ya que según ellas su maestra de salón es de educación especial”.

El progenitor manifestó que su vástago “ingresó en septiembre (a clases), cuando ya los niños tenían que ir presencialmente. Después de dos semanas empezamos a notar cambios en su humor, estrés, pegaba algunos compañeros, por lo que en la escuela lo empezaron a sentar solo, nosotros creíamos que incluso era berrinche, pero (el menor) va cada semana con su terapeuta en la zona centro, quien le lleva todo su expediente y avances en el tema del autismo, nos pidió un reporte y (preguntó) qué le dejaban en la escuela, le dimos las tareas y le reportamos sus cambios”.

Indicó que para el infante “el método de enseñanza era pasado y la separación de sus compañeros le generaban estrés. Nosotros acudimos nuevamente hablar con la directora para expresarle que cambiará el método de enseñanza, pero lamentablemente nos dijeron que la culpa era de él por qué le pegaba a los compañeros y que incluso rompía cosas y lo tenían que separar, ni siquiera la maestra de educación especial llevó a cabo nada, siempre eran quejas de la escuela hacia nosotros, comentarios como que el niño atrasaba al resto de sus compañeros, cosas así”.

“Hasta la primera semana de octubre, cuando el niño se enfermó de tos y nos decía que no quería volver a clases, cuando les decíamos que iba a ir a la escuela, entonces decidimos nuevamente hablar con los directivos, ya no nos recibieron más, por lo que decidimos el viernes 14 de octubre darlo de baja vía telefónica, pues no nos recibían, incluso vía telefónica se expresan mal del niño diciendo que tiene una enfermedad. La llamada fue grabada”, agregó.

“Hoy pedimos se hagan responsables de los actos discriminatorios que sufrió nuestro pequeño, pidiendo el reembolso de la inscripción y la colegiatura de octubre que asciende cerca de 4 mil 450 pesos, así como el seguro escolar, pues el desconocimiento de los protocolos para el trato e instancia de los menores de edad con capacidades no es pretexto para generar esos actos discriminatorios. Visitamos a la directora y nos dice que queremos dañar la imagen de la institución, dejando de lado el tema central de atender qué pasó con nuestro hijo y qué solución le da a un tema como discriminación en su escuela. Nos dijeron que no podemos hacer nada contra ellos por qué ellos trataron bien a nuestro hijo y que incluso tienen el apoyo de los padres de los niños que golpeó para testificar, valiéndoles nada su condición”.