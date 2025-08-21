Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Denuncian a la secretaria de Desarrollo Urbano de la capital por no frenar las invasiones en Covadonga

Patricia Méndez

La Fundación “Julita” denunció ante la Contraloría Municipal a la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano Karina Romero Sainz por la omisión en frenar antiguas y recientes invasiones en la zona de Covadonga.

Jesús González Schimal, apoderado legal de la agrupación, acusó que la funcionaria ha hecho caso omiso a la petición para que inspeccione un predio de aproximadamente tres hectáreas en dónde se construyen inmuebles de forma ilegal.

El terreno en cuestión se localiza frente a otro terreno, de dos hectáreas, que también fue invadido, ambos, localizados en el kilómetro 12 de la antigua carretera a Tlaxcala.

El abogado señaló que los dos predios son propiedad de la Fundación que representa pero fueron invadidos por paracaidistas .

En conferencia de prensa, recordó que la primera invasión ocurrió en marzo de 2023, en el terreno de dos hectáreas, por parte de una persona identificada como Jorge Mendoza González.

Tras una lucha jurídica de más de un año, en el que dijo, las autoridades en turno fueron omisas, la Fundación ganó el amparo 257/2025 pues la juez Blanca Alicia Lugo Pérez ordenó la demolición de las casas que en ese lapso fueron edificadas en el terreno en cuestión.

El derrumbe se llevó a cabo el 19 de julio pasado, pero, el director de Desarrollo Urbano del municipio, Jesús Humberto Rodríguez, quién acompañó la diligencia, no permitió que se demolieran todos los inmuebles pues ya no tocó un área presuntamente invadida por la purificadora Agua Inmaculada.

Detalló que personal de la empresa salió y dijo que la extensión que la Fundación alega que es de su propiedad, le fue vendida a la firma por parte de Humberto Rodríguez, por los que el funcionario paró el cumplimiento de la orden de demolición.

Por otra parte, mencionó que en febrero pasado, paracaidistas invadieron una extensión de tres hectáreas que se localiza frente al primer terreno, por lo que la Fundación solicitó a la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano una inspección, la cual hasta la fecha no ha llevado a cabo.

Ante tales omisiones, dijo el abogado, la organización presentó una denuncia ante la Contraloría Municipal, la cual espera que sea atendida a la brevedad posible.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Científicos capturan la explosión interna de una estrella moribunda

La Jornada -
Nueva York. Por primera vez, un grupo de científicos observó el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, obteniendo una visión poco frecuente de...
Ciencia y tecnología

Antártida entra en fase crítica de cambios acelerados por el clima: estudio

La Jornada -
París. La Antártida enfrenta una serie de cambios "abruptos" que se refuerzan mutuamente con consecuencias potencialmente catastróficas para todo el mundo, advierten investigadores en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:15

Paracaidistas invaden y levantan 15 casas en áreas verdes de La Margarita

Patricia Méndez -
Por lo menos 15 viviendas se construyen desde abril pasado en áreas verdes invadidas de la Unidad Habitacional La Margarita, presuntamente por comuneros de...
00:01:15

Vecinos denuncian invasión de áreas verdes en La Margarita por supuestos comuneros de San Baltazar Campeche

Patricia Méndez -
Vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita denunciaron la invasión de cerca de 25 mil metros cuadrados de áreas verdes por parte de supuestos...

Destituyen a administradora del mercado La Purísima tras bloqueo carretero en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tras más de cinco horas de bloqueo carretero y la liberación de la caseta de cobro 76 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, comerciantes del mercado...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025