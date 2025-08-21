Denuncian a la secretaria de Desarrollo Urbano de la capital por no frenar las invasiones en Covadonga

La Fundación “Julita” denunció ante la Contraloría Municipal a la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano Karina Romero Sainz por la omisión en frenar antiguas y recientes invasiones en la zona de Covadonga.

Jesús González Schimal, apoderado legal de la agrupación, acusó que la funcionaria ha hecho caso omiso a la petición para que inspeccione un predio de aproximadamente tres hectáreas en dónde se construyen inmuebles de forma ilegal.

El terreno en cuestión se localiza frente a otro terreno, de dos hectáreas, que también fue invadido, ambos, localizados en el kilómetro 12 de la antigua carretera a Tlaxcala.

El abogado señaló que los dos predios son propiedad de la Fundación que representa pero fueron invadidos por paracaidistas .

En conferencia de prensa, recordó que la primera invasión ocurrió en marzo de 2023, en el terreno de dos hectáreas, por parte de una persona identificada como Jorge Mendoza González.

Tras una lucha jurídica de más de un año, en el que dijo, las autoridades en turno fueron omisas, la Fundación ganó el amparo 257/2025 pues la juez Blanca Alicia Lugo Pérez ordenó la demolición de las casas que en ese lapso fueron edificadas en el terreno en cuestión.

El derrumbe se llevó a cabo el 19 de julio pasado, pero, el director de Desarrollo Urbano del municipio, Jesús Humberto Rodríguez, quién acompañó la diligencia, no permitió que se demolieran todos los inmuebles pues ya no tocó un área presuntamente invadida por la purificadora Agua Inmaculada.

Detalló que personal de la empresa salió y dijo que la extensión que la Fundación alega que es de su propiedad, le fue vendida a la firma por parte de Humberto Rodríguez, por los que el funcionario paró el cumplimiento de la orden de demolición.

Por otra parte, mencionó que en febrero pasado, paracaidistas invadieron una extensión de tres hectáreas que se localiza frente al primer terreno, por lo que la Fundación solicitó a la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano una inspección, la cual hasta la fecha no ha llevado a cabo.

Ante tales omisiones, dijo el abogado, la organización presentó una denuncia ante la Contraloría Municipal, la cual espera que sea atendida a la brevedad posible.