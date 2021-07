Denuncian muerte de un hombre que fue llevado contra su voluntad a un anexo en Tepeaca

La organización Teléfono Morado tramitó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra del Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD) Zona Uno, de ese municipio, por la muerte de Donaciano Tobón Gines, quien falleció apenas unas horas después de haber ingresado a ese “anexo”.

En un boletín enviado a esta casa editorial, cuya copia está en poder de esta casa editorial, la asociación que lucha contra los abusos de los llamados “anexos”, pide que el Consejo Estatal contra las Adicciones y el Centro de Atención Ciudadana contra las Adicciones, que aprobaron el funcionamiento del local en Tepeaca, investiguen lo que ahí sucede, pues aseguran que antes de morir, Tobón Gines fue secuestrado y maltratado, amén de que su traslado a un hospital, al que ya arribó muerto, ocurrió sin que los familiares del paciente fueran avisados.

“Nuestro querido amigo Chano, Donaciano Tobón Gines, nacido el 6 de septiembre del 1975, falleció secuestrado y en las manos del ‘padrino’ (sic), Lorenzo Cruz Villegas, y de sus colaboradores en los locales del CRREAD de Tepeaca. Después que fue llevado, en contra de su voluntad, a los locales del centro de detención, expiró en un puñado de horas, a las manos de estos presuntos terapeutas certificados”, se afirma en el documento.

“Los responsables del anexo llevaron, con su auto, sin avisar y llamar a la ambulancia de primeros auxilios del 911, el cuerpo sin vida del pobre Chano, al Hospital más cercano. Este es el clásico primer indicio que algo anda chueco (sic)”, aseveran los redactores.

Y añade “el personal del servicio de urgencias del hospital de Tepeaca, constató que estaba ya muerto. Esto de librarse del cuerpo aún caliente de la víctima, es un guión clásico de todos los anexos para intentar disimular las propias responsabilidades. Chano murió en el CRREAD” (sic).

“Chano, un hombre bueno, leal que nunca molestó o importunó a terceras personas a causa del consumo de alcohol; vivía solo, en una casa de su propiedad, en paz y armonía con los vecinos, sustentándose dignamente, cultivando los terrenos de riego de su propiedad en Agua de la Luna, Tepxi de Rodríguez. De complexión fornida, fuerte como un toro, no murió por un aire cruzado. No creemos en los resultados de la autopsia, no creemos en la supuesta causa de muerte que el médico forense declaró. Recordemos que los análisis derivados de la necropsia, si no hay evidencias aplastantes, determinan solamente una hipótesis de probable muerte”, indica.