Lunes, septiembre 22, 2025
NoticiasEstado

Denuncian ejidatarios tiraderos clandestinos de Granjas Carroll en Libres

Ejidatarios de San José Morelos denuncian tiraderos clandestinos de desechos porcinos de Granjas Carroll, con riesgos a la salud y al ambiente
Ejidatarios de San José Morelos denuncian tiraderos clandestinos de desechos porcinos de Granjas Carroll, con riesgos a la salud y al ambiente
Yadira Llaven Anzures

La Coordinadora Regional de Comisariados Ejidales y Comunales de la Cuenca Libres Oriental y el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) denunciaron la existencia de tiraderos clandestinos a cielo abierto, donde presuntamente la empresa Granjas Carroll deposita desechos de sus operaciones porcinas, como heces, pezuñas, piel, vísceras y pelo de cerdo, que alertaron representa un riesgo ambiental y para la salud si se liberan sin tratamiento.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el sociólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y miembro del Centro de Estudios Ecuménicos, Jesús Pérez Juárez, informó que están dando acompañamiento a los ejidatarios y documentando los problemas de salud en la comunidad de San José Morelos, en el municipio de Libres.

Como prueba, destacó que los afectados han presentado material gráfico donde se puede apreciar los desechos porcinos tirados al aire libre.

Señaló que representantes de la transnacional porcícola han intentado justificar esta práctica, arguyendo que los residuos son abono orgánico.

Sin embargo, afirmó que los ejidatarios pidieron la ayuda del organismo para denunciar que la mayor parte de estos materiales no es compostable, lo que genera contaminación del suelo y deterioro ambiental.

El académico precisó que la problemática se concentra en terrenos de la comunidad de San José Morelos, donde se ha identificado que los tiraderos funcionan de manera temporal, permanecen en un punto durante algunas semanas y luego son trasladados a otro lugar.

De acuerdo con el testimonio de los ejidatarios, reveló que los predios contaminados vuelven a utilizarse como tierras de cultivo.

En la administración pasada, el pueblo de San José Morelos sufrió una violenta represión por manifestarse en contra de la transnacional porcícola. Por esta razón, los lugareños hicieron un llamado a la sociedad civil y a organismos de derechos humanos a mantenerse vigilantes para salvaguardar la integridad de los pobladores que participan en la denuncia.

Exigen cierre de tiraderos

Ante la ausencia de respuestas institucionales, el sociólogo Jesús Pérez Juárez informó que la Coordinadora Regional de Comisariados Ejidales y Comunales de la Cuenca Libres Oriental, así como diversos Consejos de Vigilancia y de comisariados de ejidos vecinos, decidieron hacer pública la situación y exigir a las autoridades que den respuesta inmediata a la problemática de salud que se ha registrado en algunos pobladores de San José Morelos.

Asimismo, dijo que el Centro de Estudios Ecuménicos acompaña a la comunidad en el proceso de visibilización y de las acciones a seguir.

Entre las principales demandas de los ejidatarios está la clausura inmediata de los tiraderos clandestinos que no cuentan con el permiso de ninguna autoridad, así como la retirada definitiva de la empresa de la región, y la garantía de que no se otorguen nuevos permisos a más empresas en la Cuenca.

Consulta: Hasta el momento, no hay evidencia científica que Granjas Carroll contamine: Medio Ambiente

Habrá denuncia ante la Profepa

Jesús Pérez Juárez adelantó que la comunidad se encuentra en proceso de interponer una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Debido a que en ocasiones anteriores sus quejas han sido ignoradas por las autoridades, anticipó que los ejidatarios trabajan en una estrategia de comunicación para visibilizar la problemática.

Finalmente, comentó que esta situación se enmarca dentro de un contexto de “despojo y contaminación” en la región, atribuida a las operaciones de Granjas Carroll en la región.

A pesar de que la Cuenca Libres Oriental se encuentra en veda y está catalogada como zona de emergencia ambiental y sanitaria, señaló que en fechas recientes se han anunciado nuevos proyectos empresariales que podrían intensificar la crisis ambiental y social en la zona.

Puedes leer: Piden campesinos de 22 municipios de Libres–Oriental a Armenta retomar caso Granjas Carroll por contaminar y acaparar el agua

Temas

Más noticias

Internacional

No se constituirá un Estado Palestino, dice Netanyahu

La Jornada -
Afp y Europa Press Madrid.- Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado palestino, tras reconocimiento de tres potencias. El gobierno israelí ha expresado este domingo su...
Internacional

Javier Milei viaja a EU buscando enorme préstamo de 30 mil mdd

La Jornada -
Prensa Latina Buenos Aires. El presidente argentino, Javier Milei, viaja hoy a Estados Unidos con el principal objetivo de sellar con el Tesoro Nacional de ese...

Últimas

Últimas

Relacionadas

A la vanguardia, el nuevo Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios

Martín Hernández Alcántara -
Con el objetivo de contar con un documento actualizado, acorde con las necesidades de la comunidad universitaria, para sustentar la actuación de la Defensoría...

Arranca Semana de la Transparencia con conferencias sobre datos personales y ciudadanía

Patricia Méndez -
El ayuntamiento de Puebla puso en marcha la Semana de la Transparencia del 22 al 25 de septiembre, con un ciclo de actividades en...

BUAP desarrolla nanomateriales como compuestos anticancerígenos

Martín Hernández Alcántara -
En el Laboratorio de Materiales Bioactivos de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, el doctor Geolar Fetter y su equipo, junto con...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025