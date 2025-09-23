Martes, septiembre 23, 2025
Denuncian ejidatarios tiraderos clandestinos de Granjas Carroll en Libres

El sociólogo de la BUAP, Jesús Pérez Juárez, informa que campesinos documentaron que tiran a cielo abierto heces, pezuñas, vísceras y pelo de cerdo sin tratar

Denuncian la existencia de tiraderos clandestinos a cielo abierto, donde Granjas Carroll deposita desechos de sus operaciones porcinas
Yadira Llaven Anzures

La Coordinadora Regional de Comisariados Ejidales y Comunales de la Cuenca Libres Oriental y el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) denunciaron la existencia de tiraderos clandestinos a cielo abierto, donde presuntamente la empresa Granjas Carroll deposita desechos de sus operaciones porcinas, como heces, pezuñas, piel, vísceras y pelo de cerdo, que alertaron representa un riesgo ambiental y para la salud si se liberan sin tratamiento.

El sociólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y miembro del Centro de Estudios Ecuménicos, Jesús Pérez Juárez, está dando acompañamiento a los ejidatarios y documentando los problemas de salud en la comunidad de San José Morelos, en el municipio de Libres.

En entrevista, con La Jornada de Oriente, informó que los desechos porcinos se aprecian a simple vista en los terrenos, donde fueron tirados al aire libre, como se evidenció en una serie de documentos gráficos que entregó a esta casa editorial.

Señaló que representantes de la trasnacional porcícola han intentado justificar la práctica de tirar sus desechos a cielo abierto, arguyendo que los residuos son abono orgánico.

Sin embargo, expuso que los ejidatarios pidieron la ayuda del CEE para denunciar que la mayor parte de estos materiales no es compostable, lo que genera contaminación del suelo y deterioro ambiental.

El académico precisó que la problemática se concentra en terrenos de la comunidad de San José Morelos, donde se ha identificado que los tiraderos funcionan de manera temporal, permanecen en un punto durante algunas semanas y luego son trasladados a otro lugar.

De acuerdo con el testimonio de los ejidatarios, reveló que los predios contaminados vuelven a utilizarse como tierras de cultivo.

En la administración pasada, San José Morelos sufrió una violenta represión, luego de que varias patrullas llegaron a la comunidad en la madrugada del 2 de marzo de 2022 y detuvieron a algunos miembros de la comunidad.

Aunque algunos lo atribuyeron a un conflicto con el transporte público, refirió que el levantón tiene que ver con la defensa del territorio y la oposición a Almadem Minerals y Granjas Carroll.

Exigen cierre de tiraderos

Ante la ausencia de respuestas institucionales, el sociólogo Jesús Pérez Juárez informó que la Coordinadora Regional de Comisariados Ejidales y Comunales de la Cuenca Libres Oriental, así como diversos Consejos de Vigilancia y de comisariados de ejidos vecinos, decidieron hacer pública la situación y exigir a las autoridades que den respuesta inmediata a la problemática de salud que se ha registrado en algunos pobladores de San José Morelos.

Asimismo, dijo que el Centro de Estudios Ecuménicos acompaña a la comunidad en el proceso de visibilización y de las acciones a seguir.

Entre las principales demandas de los ejidatarios está la clausura inmediata de los tiraderos clandestinos que no cuentan con el permiso de ninguna autoridad, así como la retirada definitiva de la empresa de la región, y la garantía de que no se otorguen nuevos permisos a más empresas en la Cuenca.

Habrá denuncia ante la Profepa

Jesús Pérez Juárez adelantó que la comunidad se encuentra en proceso de interponer una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Debido a que en ocasiones anteriores sus quejas han sido ignoradas por las autoridades, anticipó que los ejidatarios trabajan en una estrategia de comunicación para visibilizar la problemática.

Finalmente, comentó que esta situación se enmarca dentro de un contexto de “despojo y contaminación” en la región, atribuida a las operaciones de Granjas Carroll en la región.

A pesar de que la Cuenca Libres Oriental se encuentra en veda y está catalogada como zona de emergencia ambiental y sanitaria, señaló que en fechas recientes se han anunciado nuevos proyectos empresariales que podrían intensificar la crisis ambiental y social en la zona.

