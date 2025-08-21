Denuncian conflicto de intereses de magistrado que juzgará a activista de Provida

Abogada y la organización Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia que representan a Daniela Flores, víctima de violencia vicaria por siete años, denuncian que hay un conflicto de intereses del magistrado Gerardo Gutiérrez Gayosso, para juzgar a su presunto agresor vinculado a proceso por violencia y activista de organizaciones Provida en Puebla, pues es cercano al bufete jurídico que le defiende.

Aunque Ivonne Daniela Flores Mustre obtuvo la guardia provisional de su hija Nelli, luego de 7 años de violencia vicaria, la revictimización en tribunales aún no termina. La apelación de vinculación a proceso de su agresor le corresponde al magistrado Gerardo Gutiérrez Gayosso, cercano al bufete de Florentino Téllez, firma que defienden al ciudadano franco-británico.

El padre de Nelli, vinculado a proceso por Violencia Familiar y Vicaria -es activista de las organizaciones antifeministas y Provida: Integrantes del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, Exhijos A.C., Niños con MaPa-, ha sumido a Daniela en un alud de procesos legales acusándola de al menos diez delitos mismos que han sido declarados como inexistentes, y pese al esfuerzo de su agresor, tribunales han dictado el “No ejercicio de acción penal” contra la madre, sin embargo ahora se teme que acusaciones sean reactivadas y el calvario para demostrar su inocencia se repita.

Tanto Daniela como su abogada, Aranzazu Paredes Cruz, y la fundadora de la colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Gabriela Rosas, en reunión con medios de comunicación sostuvieron que aunque Daniela obtuvo la custodia, el presunto agresor sigue usando la justicia para intentar arrebatársela -como lo ha hecho en los últimos siete años -usando al aparato judicial para interponer denuncias falsas y mantener la custodia, de la decena de acusaciones aún sobreviven una denuncia por violencia familiar y dos por ciberacoso.

El pasado 16 de junio de 2025 el padre de Nelly fue vinculado a proceso por los delitos de Sustracción de Menor y por el delito de Violencia Familiar tipo Vicaria, a pesar de esto la jueza retardó por más de un mes la resolución para entregarle a la menor.

“El padre de mi hija al saber que me darían a Nelli se dio a la fuga y se ocultó hasta que gracias a la labor de los medios de comunicación y de la Fiscalía de Desaparición con la Alerta Amber, no tuvo más opción que entregar a la niña, sin embargo”, dijo Daniela quien sostuvo que el presunto agresor le puso condiciones para entregar a la niña.

“Acepté. Dije que sí para recuperar la guarda y custodia de mi hija y así salvaguardar su integridad emocional y mental. Me violentó hasta el último momento y sé que esto continuará. Quisiera terminar diciendo que la pesadilla ha terminado, pero no es así, terminó la parte tortuosa y dolorosa por estar separada de mi hija, pero la violencia y terrorismo legal aún no, hay aún más batallas”, sostuvo públicamente al saber el nombre del juez que juzgará la vinculación a proceso de su presunto agresor.