Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Denuncian conflicto de intereses de magistrado que juzgará a activista de Provida

Abogadas exhiben que el togado Gerardo Gutiérrez es cercano al despacho legal defensor

Abogada de Daniela Flores denuncia que hay un conflicto de intereses del magistrado Gerardo Gutiérrez para juzgar a su presunto agresor
Kara Castillo

Abogada y la organización Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia que representan a Daniela Flores, víctima de violencia vicaria por siete años, denuncian que hay un conflicto de intereses del magistrado Gerardo Gutiérrez Gayosso, para juzgar a su presunto agresor vinculado a proceso por violencia y activista de organizaciones Provida en Puebla, pues es cercano al bufete jurídico que le defiende.

Aunque Ivonne Daniela Flores Mustre obtuvo la guardia provisional de su hija Nelli, luego de 7 años de violencia vicaria, la revictimización en tribunales aún no termina. La apelación de vinculación a proceso de su agresor le corresponde al magistrado Gerardo Gutiérrez Gayosso, cercano al bufete de Florentino Téllez, firma que defienden al ciudadano franco-británico.

El padre de Nelli, vinculado a proceso por Violencia Familiar y Vicaria -es activista de las organizaciones antifeministas y Provida: Integrantes del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, Exhijos A.C., Niños con MaPa-, ha sumido a Daniela en un alud de procesos legales acusándola de al menos diez delitos mismos que han sido declarados como inexistentes, y pese al esfuerzo de su agresor, tribunales han dictado el “No ejercicio de acción penal” contra la madre, sin embargo ahora se teme que acusaciones sean reactivadas y el calvario para demostrar su inocencia se repita.

Tanto Daniela como su abogada, Aranzazu Paredes Cruz, y la fundadora de la colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Gabriela Rosas, en reunión con medios de comunicación sostuvieron que aunque Daniela obtuvo la custodia, el presunto agresor sigue usando la justicia para intentar arrebatársela -como lo ha hecho en los últimos siete años -usando al aparato judicial para interponer denuncias falsas y mantener la custodia, de la decena de acusaciones aún sobreviven una denuncia por violencia familiar y dos por ciberacoso.

El pasado 16 de junio de 2025 el padre de Nelly fue vinculado a proceso por los delitos de Sustracción de Menor y por el delito de Violencia Familiar tipo Vicaria, a pesar de esto la jueza retardó por más de un mes la resolución para entregarle a la menor.

El padre de mi hija al saber que me darían a Nelli se dio a la fuga y se ocultó hasta que gracias a la labor de los medios de comunicación y de la Fiscalía de Desaparición con la Alerta Amber, no tuvo más opción que entregar a la niña, sin embargo”, dijo Daniela quien sostuvo que el presunto agresor le puso condiciones para entregar a la niña.

“Acepté. Dije que sí para recuperar la guarda y custodia de mi hija y así salvaguardar su integridad emocional y mental. Me violentó hasta el último momento y sé que esto continuará. Quisiera terminar diciendo que la pesadilla ha terminado, pero no es así, terminó la parte tortuosa y dolorosa por estar separada de mi hija, pero la violencia y terrorismo legal aún no, hay aún más batallas”, sostuvo públicamente al saber el nombre del juez que juzgará la vinculación a proceso de su presunto agresor.

Tras seis años de lucha judicial, vinculan a proceso a expareja de Daniela Flores Mustre por violencia vicaria

Isaí Pérez Guarneros -
Tras casi siete años de lucha judicial, Ivonne Daniela Flores Mustre logró una victoria significativa: su expareja, David N, fue vinculado a proceso por...

