Domingo, noviembre 2, 2025
NoticiasEstado

Denuncian cobros para entrar al panteón de Tlatlauquitepec

Habitantes de Gómez Oriente denuncian cuotas de hasta 200 pesos para acceder al panteón durante Día de Muertos en Tlatlauquitepec, Puebla.
Habitantes de Gómez Oriente denuncian cuotas de hasta 200 pesos para acceder al panteón durante Día de Muertos en Tlatlauquitepec, Puebla.
Martín Hernández Alcántara

Habitantes de la localidad de Gómez Oriente, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, denunciaron la imposición de cuotas para ingresar al panteón comunitario durante los días de celebración del Día de Muertos, calificando la medida como abusiva y contraria a las tradiciones locales.

De acuerdo con una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, el comité del camposanto de Gómez Oriente estableció tarifas de acceso de 70 pesos a los residentes de esa comunidad. A los visitantes foráneos se les exige el pago de 100 pesos por dos personas, 150 pesos por grupos de tres a cinco, y 200 pesos por grupos de seis a ocho visitantes. Adicionalmente, se estableció una cuota de cinco pesos por el uso de sanitarios.

Los denunciantes señalaron que el cementerio históricamente ha sido un punto de encuentro para familias de comunidades aledañas como Atioyan, Gómez Poniente, Gómez Sur y Tepeteno, así como para visitantes provenientes de otros municipios y estados, quienes cada año acuden a honrar a sus difuntos. Sin embargo, expresaron que este año las autoridades locales han convertido la festividad “en un negocio”, alejándose del espíritu de hermandad que caracteriza a la región.

La inconformidad también se extendió entre los residentes locales, ya que el comité determinó que las familias debían haber participado en las faenas comunitarias del 4 de mayo y 25 de octubre de 2025 para tener acceso gratuito. Aquellos que no cumplieron con dichas labores deberán pagar entre 100 y 200 pesos.

El acceso al panteón quedó restringido del 31 de octubre al 4 de noviembre, de 9:30 a 17:30 horas, con restricciones adicionales sobre el manejo de basura, uso de agua y número de integrantes por familia.

Los denunciantes hicieron un llamado al ayuntamiento de Tlatlauquitepec para que intervenga a través de las instancias correspondientes y revise la legalidad de las cuotas, argumentando que los panteones comunitarios son bienes de uso público y que la imposición de tarifas de este tipo atenta contra las tradiciones y el derecho de los pueblos a preservar sus costumbres.

“Estamos perdiendo el sentido de comunidad y de respeto a nuestros difuntos; no se vale que el interés económico se imponga sobre las tradiciones que nos heredaron nuestros abuelos”, manifestó uno de los vecinos inconformes.

Temas

Más noticias

Nacional

Sheinbaum convoca a Gabinete de Seguridad a reunión de última hora tras violencia en Michoacán

La Jornada -
Ciudad de México. Los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México fueron convocados este domingo, de último momento, a una reunión con...
Internacional

Sumaya Dalul, de 27 años: “en Gaza la vida no tiene sentido”

La Jornada -
Jerusalén. Aviones de combate, artillería y tanques israelíes bombardearon ayer zonas al sur de Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tranquila la jornada en panteones municipales de Puebla

Patricia Méndez -
Una jornada marcada por la tranquilidad vivieron los 41 panteones del municipio de Puebla durante el periodo de celebraciones para honrar a quienes han...

Lagunas: individuos del Altar de los cráneos esculpidos, una ofrenda al mismo altar

Paula Carrizosa -
Para el antropólogo físico Zaid Lagunas Rodríguez, el hombre y la mujer que descansan en la plataforma noreste de la Gran Pirámide de Cholula...

Más de medio año tardará la rehabilitación del Camino Viejo a Balcones; la obra se extenderá hasta junio

Patricia Méndez -
La rehabilitación del Camino Viejo a Balcones, en el municipio de Puebla, tendrá una duración de siete meses, de acuerdo con la convocatoria dirigida...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025