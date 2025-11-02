Denuncian cobros para entrar al panteón de Tlatlauquitepec

Habitantes de la localidad de Gómez Oriente, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, denunciaron la imposición de cuotas para ingresar al panteón comunitario durante los días de celebración del Día de Muertos, calificando la medida como abusiva y contraria a las tradiciones locales.

De acuerdo con una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, el comité del camposanto de Gómez Oriente estableció tarifas de acceso de 70 pesos a los residentes de esa comunidad. A los visitantes foráneos se les exige el pago de 100 pesos por dos personas, 150 pesos por grupos de tres a cinco, y 200 pesos por grupos de seis a ocho visitantes. Adicionalmente, se estableció una cuota de cinco pesos por el uso de sanitarios.

Los denunciantes señalaron que el cementerio históricamente ha sido un punto de encuentro para familias de comunidades aledañas como Atioyan, Gómez Poniente, Gómez Sur y Tepeteno, así como para visitantes provenientes de otros municipios y estados, quienes cada año acuden a honrar a sus difuntos. Sin embargo, expresaron que este año las autoridades locales han convertido la festividad “en un negocio”, alejándose del espíritu de hermandad que caracteriza a la región.

La inconformidad también se extendió entre los residentes locales, ya que el comité determinó que las familias debían haber participado en las faenas comunitarias del 4 de mayo y 25 de octubre de 2025 para tener acceso gratuito. Aquellos que no cumplieron con dichas labores deberán pagar entre 100 y 200 pesos.

El acceso al panteón quedó restringido del 31 de octubre al 4 de noviembre, de 9:30 a 17:30 horas, con restricciones adicionales sobre el manejo de basura, uso de agua y número de integrantes por familia.

Los denunciantes hicieron un llamado al ayuntamiento de Tlatlauquitepec para que intervenga a través de las instancias correspondientes y revise la legalidad de las cuotas, argumentando que los panteones comunitarios son bienes de uso público y que la imposición de tarifas de este tipo atenta contra las tradiciones y el derecho de los pueblos a preservar sus costumbres.

“Estamos perdiendo el sentido de comunidad y de respeto a nuestros difuntos; no se vale que el interés económico se imponga sobre las tradiciones que nos heredaron nuestros abuelos”, manifestó uno de los vecinos inconformes.