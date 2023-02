Denuncian al alcalde del PRI José Luis Márquez de violencia política de género

La regidora Mariela Gutiérrez González presentó ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) una denuncia contra el alcalde de Zacatlán por el PRI, José Luis Márquez Martínez, en la que lo acusa de cometer violencia política de género en su contra. De corroborarse el señalamiento por la autoridad competente, el edil quedaría impedido para competir por cargo de elección popular.

En una conferencia de medios que encabezó en Puebla capital, Gutiérrez aseguró que teme por su integridad porque ha sufrido acoso de personas no identificadas que accionan armas de fuego cerca de su vivienda en ese municipio de la Sierra Norte de Puebla.

Además, reportó la presencia frecuente de sujetos en camionetas y automóviles en la privada que conduce a su domicilio, situación que consideró anómala por tratarse de una vialidad poco transitada.

Gutiérrez González afirmó que las diferencias con el presidente municipal, a quien acompañó en la elección de 2021 como integrante de la planilla que Márquez encabezó, iniciaron por discrepancias con su forma de gobierno que han derivado en su exclusión de las actividades del ayuntamiento.

Por instrucción del alcalde, dijo que dejaron de convocarla a las comisiones del cabildo de las que forma parte, con lo que están violentando sus derechos político-electoral, por obstruirle ejercer la función pública que los ciudadanos le encomendaron al votarla como regidora.

Asimismo, culpó al munícipe de promover una campaña de difamación y amenazas, por lo que decidió emprender acciones jurídicas en búsqueda de protección.

“Quieren someterme a sus caprichos, a sus intereses y yo la verdad no estoy dispuesta a estar de ese lado. Yo me debo a la gente, al pueblo que me eligió, que votó por mí y es a ellos a los que les debo esa lealtad”, manifestó.

En tanto, José Luis Márquez no había emitido un pronunciamiento sobre los señalamientos de la regidora, sin embargo, desde el sábado pasado ha difundido en su cuenta de twitter distintas actividades públicas del ayuntamiento de Zacatlán destinadas a “empoderar” a las mujeres.