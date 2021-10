Denuncian a médico de Izúcar por acoso sexual en contra de pasante de Enfermería

Una enfermera pasante de Servicio Social, que cubría la guardia nocturna en el Centro de Salud de Servicios Ampliados (Cessa), de Izúcar de Matamoros, interpuso una queja por presunto acoso sexual en contra del doctor Aarón García Rivera.

La denuncia se presentó ante la Jefatura de la Jurisdicción Sanitaria número 7, con sede en el municipio de Izúcar de Matamoros, en la cual pidió la intervención de las autoridades estatales.

El documento, en poder de esta casa editorial, expone que la joven pasante fue acosada sexualmente en tres ocasiones por el mismo galeno, quien la intentó obligar a que se acostaran en una de las camas del Centro de Salud donde laboran.

La víctima relató “el médico me pidió y quiso que me acostara con él en la misma cama, a lo que yo no accedí, y cuando yo me acosté se fue a acostar a un lado de mí y empezó a tocar y acariciar mi cuerpo; me asusté y me escondí en el baño hasta que amaneció”.

Al finalizar la guardia, la pasante de Enfermería expuso en la queja que el acosador le acarició la mano, por lo que decidió retirarse del lugar.

Sobre el caso, la joven externó que tiene miedo y preocupación por su servicio social, pues no quiere perderlo y tampoco quiere que la reubiquen a otra unidad.

Ante lo expuesto, solicitó que no tenga guardias junto al médico en mención, pues comentó que tiene temor que por denunciar tome represalias en su contra.

Por lo tanto, pidió la intervención de la jefa de la Jurisdicción Sanitaria, Miriam Vertina Serrano Castilla, para dar solución a dicha situación y se le brinde el apoyo necesario.

Derivado de la denuncia, se levantó una minuta de reunión donde estuvieron presentes autoridades del sector salud y del plantel educativo de donde procede la pasante de enfermería.

Posteriormente, la Jurisdicción Sanitaria número 7 convocó a los involucrados y tras dialogar otorgó condiciones de garantía para la seguridad y tranquilidad de la enfermera, al cambiarla de turno y de Centro de Salud, para que concluya sus servicios sociales.

Los acuerdos fueron plasmados en una minuta de trabajo firmada por el doctor Argeniz Osvaldo Hernández Ávila, coordinador de Servicios de Salud; la doctora Aurora Dinorah Vázquez Márquez, jefe de Enseñanza, y la jefa de Enfermeras, Isabel Hernández Ríos.

Asimismo, la autoridad estatal exhortó a la víctima a denunciar cualquier tipo de incidencia y notificarla a la Jurisdicción Sanitaria en mención, para su pronta atención.

Dieron a conocer que el incidente fue reportado a los Servicios de Salud del estado de Puebla, para que se encarguen de dar seguimiento al tema.

De momento, las autoridades sanitarias determinaron no asignar a enfermeras pasantes en las guardias del mismo doctor para evitar la exposición de otras compañeras y cuidar su integridad.